Hrvaška v šoku: nove podrobnosti o brutalno pretepeni deklici

Svet se jima je porušil še drugič

Brutalno pretepena dveinpolletna deklica se še vedno bori za življenje. Predstojnik klinike, kjer se zdravi,je hrvaškim medijem povedal, da bodo naslednji dnevi odločilni. Na intenzivni negi jo še vedno mehansko predihavajo. Njeno 24-letno mater, ki pravi, da je deklica padla, in očeta (27) je policija včeraj prijela, danes pa naj bi ju pripeljali pred preiskovalnega sodnika. Očitajo jima, da sta opustila skrb za otroka. Očitajo jima tudi, da sta kriva za številne smrtno nevarne poškodbe po glavi in telesu.Na dan prihajajo tudi druge podrobnosti o družini, ki je bila že več kot tri leta pod nadzorom centra za socialno delo. Stanje naj bi se drastično poslabšalo v zadnjih štirih mesecih. V primer je bila vključena tudi psihologinja, ki je opozarjala mater in očeta, naj bolje skrbita za otroka, saj se je močno poslabšal tudi njen govor. Psihologinjo je na stanje opozarjala tudi dekličina babica, ki je povedala, da deklica pogreša rejnike in da je postala nasilna. Starša sta psihologinjo prepričala, da je modrice in odrgnine, ki jih je imela po obrazu, dobila med igro z drugimi otroki.Rejnika, ki sta skoraj dve leti skrbela za deklico, sta skrušena. Povedala sta, da so jima jo prinesli, ko je bila stara tri mesece. Dali so jima eno plenico in en liter kravjega mleka. »Rasla je v naši družini. Imela je vse in nič posebnega ni potrebovala. Prosim, moji ženi ne razlagajte o tem, v kakšnem stanju je deklica, saj že dva dni samo joče,« je povedal rejnik. Deklica je rejniško družino zapustila en mesec, preden je dopolnila dve leti.»Vsa vas jo je poznala, vsi so jo imeli tako zelo radi, ker je bila tako razposajena in vesela. Učila sva jo, da sem jaz stric, žena pa teta, a ona nama je vseeno rekla 'mama' in 'ati'. Moje starše pa je klicala babica in dedek,« je dejal rejnik. Rejnica pa je povedala, da se je zelo navezala na družino in da ji nikakor niso mogli pojasniti, zakaj mora oditi, ko so prišli ponjo. »Zrušil se nam je svet. Ko so jo odpeljali, mi je počilo srce, in ko sem slišala, kaj se je zgodilo, je zakrvavelo znova,« je izdavila v solzah. Po njenem odhodu so se z deklico enkrat slišali prek videa. Pravita, da sta opazila, da je bila žalostna in da se je želela vrniti k njima. Ko sta jo želela obiskati, je mati vedno našla izgovor, da se niso dobili. Enkrat je rekla, da ima temperaturo, drugič je bil izgovor drugačen ...