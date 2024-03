Tako Zigi išče pogrešano Danko. Lastnik psa razkril pomembno podrobnost, ki vzbuja upanje (FOTO)

Slavni pes reševalec iz ruševin in iskalec ljudi Zigi je danes skupaj z gasilci iz Novega Sada prispel v Bor in se pridružil iskanju male Danke Ilić (2). Zigi, star deset let, je upokojeni službeni pes ministrstva za notranje zadeve, sektorja za izredne razmere, in je po uničujočem potresu v Turčiji pomagal najti pokopane pod ruševinami in je za iskanje posebej usposobljen.

Psa so lani februarja poslali na misijo pomoči ranljivim v Turčiji kot enakopravnega člana Specialistične ekipe za reševanje iz ruševin iz Srbije. Zigi je belgijski ovčar in je opravil osnovno usposabljanje poslušnosti ter osnovno usposabljanje reševanja in iskanja. Sodeloval je v več reševalnih akcijah in na več mednarodnih vajah v Sloveniji in Srbiji.

Vodnik službenega psa je Mili Radojević, gasilec-reševalec in član Specialne ekipe za reševanje iz ruševin. Za svoje podvige je Radojević leta 2018 prejel tudi odlikovanje, plaketo za izjemen pogum. Vodniki službenih psov so namreč opravili več izobraževanj doma in v tujini.

Mili Radojević je za Mondo pojasnil, da imajo psi posebno izostren voh, sistem iskanja ljudi pa je zelo specifičen. Povedal je, da nam trenutno ne more povedati podrobnosti iskanja pogrešane Danke, da pa Zigi išče živo osebo.

»Zigi lahko voha le živega človeka,« je povedal Radojević. »Tok zraka je specifičen, ko gre za ruševine in to situacijo. Obstajajo elementi, kjer nekaj zraka priteče na plan in lahko pes tako locira vonj. Ko zavoha vonj, laja in opozori na lokacijo,« je povedal vodnik.

Mama izbrisala sporočila in klice

Prispeli so tudi prvi rezultati pregleda telefona Ivane Ilić, matere pogrešane Danke. Po neuradnih ugotovitvah preiskave je pregled mobilnega telefona pokazal, da je bilo izbrisanih veliko sporočil in podatkov o klicih, poroča Mondo.

»Še posebej presenetljivo je, da je bilo dan pred izginotjem in na dan izginotja male Danke iz telefona izbrisanih veliko sporočil in klicev. To so ugotovili inšpektorji za visokotehnološki kriminal. Sporočila in klice je mogoče izbrisati iz telefona, vendar ostanejo v bazi,« je povedal vir blizu preiskave.

Po poročanju srbskih medijev je mati pred izginotjem otroka trikrat fotografirala iz različnih zornih kotov.

V spodnjem posnetku pa si lahko pogledate, kako je ministrstvo za notranje zadeve Bosne in Hercegovine aretiralo tri osebe, ki so prek omrežja tiktok objavile svojo povezavo z izginotjem male deklice.