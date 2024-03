Iskanja male Danke se nadaljuje: prve aretacije, to je povedal njen stric (VIDEO)

Po zadnjih podatkih so v bližini hiše, kjer so nazadnje videli Danko Ilić, staro komaj dve leti, odkrili luknjo, ki je povezana z deset kilometrov dolgim ​​kanalom, ki vodi do tamkajšnjega rudnika. Na kraju je še vedno težka mehanizacija, ki čisti teren.

Po poročanju srbskih medijev se je v iskanje pogrešane deklice vključilo več kot 300 ljudi - policija, gorska reševalna služba, gasilci, reševalci, delavci komunale, civilisti ... Postavljeni so bili droni s termovizijskimi kamerami. Vključeni so bili tudi pripadniki žandarmerije, uporabljeni pa so bili kvadi, iskalni psi in helikopterji.

Na kraju je še vedno težka mehanizacija, ki čisti teren. FOTO: Pixsell

V iskanje pogrešane deklice se je vključilo več kot 300 ljudi. FOTO: Pixsell

Trije moški, ki so jih aretirali v Bosni in Hercegovini, so na družbenem omrežju TikTok trdili, da imajo v kleti pogrešano deklico Danko. Zanjo so zahtevali odkupnino. V času izginotja je bila mala deklica oblečena v olivno zeleno jakno, vijolične hlače in črne športne copate. Deklica ima rjave lase, rjave oči, visoka je okoli 85 cm.

Srbski mediji so objavili škandalozen posnetek, ki je bil posnet pred hišo strica pogrešane Danke. Pred hišo so namreč prišli novinarji srbskega tabloida Informer. Vnela se je bučna razprava, nato pa je nekdo iz režije pozval snemalca, naj udari Dankinega strica, ker bi bilo »dobro za gledanost programa«.

Mala Danka je pogrešana že štiri dni. FOTO: Pixsell

Mala Danka je pogrešana že štiri dni, iskanje deklice se nadaljuje. Tudi včeraj zvečer ob 22.30 se je v Bor odpravila ekipa, ki je specializirana za spuščanje in iskanje lukenj, zato domnevajo, da želi policija raziskati luknje na posestvu in podzemne kanale, ki so dodatno zapletli primer izginotja dveletne Danke Ilić, poroča Slobodna Dalmacija.