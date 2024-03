Išče jo cela država: dveletna deklica odšla v gozd in izginila (VIDEO, FOTO)

Deklica po imenu Danka Ilić je izginila včeraj okoli 13. ure pri Boru v Srbiji. Policija, gasilci, reševalci gorske službe in številni domačini, ki so se vključili v njeno iskanje, pa so danes zjutraj še vedno na terenu, poroča Alo!.

Družinska hiša pogrešane deklice stoji v bližini težko dostopnih gozdov in številnih pobočij. Domačini pojasnjujejo, da so v okolici mnoge jame, ki jih prav tako pregledujejo. V bližini so še potoki, zato se domačini bojijo, da je morda padla v vodo.

Tako je videti gozd, v katerega je po besedah ​​mamice včeraj zakorakala punčka in ga zdaj prečesavajo, da bi jo našli. Iskanje otežuje slabo vreme, zelo je mrzlo in dežuje. Policisti ustavljajo vozila v bližini in legitimirajo potnike.

Aktivirali so informacijske avtocestne table v vsej Srbiji in pozivajo voznike k iskanju, prav tako so informacije prikazane na zaslonih beograjskega letališča. »Deklica ima rjave lase, rjave oči, visoka je okoli 85 cm. V času izginotja je bila oblečena v olivno zeleno jakno, vijolične hlače in črne športne copate,« navajajo.

Preiskava poteka z visoko intenzivnostjo

Novinar Kurirja Mladen Radulović je na lokaciji in poroča o aktualnih razmerah.

»Iskanje se ponoči ni ustavilo niti za trenutek. Uporabljeni so obcestni panoji, vsi mediji so objavili fotografijo pogrešane. Na kraju izginotja in v okolici je razpršenih nekaj sto pripadnikov policije, pa tudi gorska reševalna služba in prostovoljci. Policija poziva, naj se državljani ne zbirajo v večjem številu,« je dejal Radulović.

»Preiskali so vsak kvadratni centimeter. Občani se zbirajo, policija išče v izmenah. Pomoč je prispela tudi iz Beograda. Hiša stoji 300 metrov od glavne ceste, zadaj je gozd, vendar ni strnjen. Deklica se tako rekoč ni mogla izgubiti materinemu pogledu,« je nadaljeval.

»Stara je samo dve leti, ne zna teči, ima plenico. Težko verjamemo, da bi se zelo oddaljila od doma. Zaslišane so bile vse osebe s kazensko evidenco. Tako iskanje kot preiskava se nadaljujeta v vse možne smeri. V Boru je bila noč mrzla. Razmere za iskanje niso dobre in to otežuje delo termovizijskih kamer. Uporabljajo tudi pse,« je sklenil novinar.