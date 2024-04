Revolucionarno: to zdravilo bi lahko podaljšalo življenje in preprečilo starostne bolezni

Znano in zelo poceni zdravilo bi lahko zaščitilo pred boleznimi, povezanimi s staranjem, in nam pomagalo živeti zdravo dlje. Gre za metformin, poročajo tuji mediji. To je zdravilo, ki se že desetletja uporablja za nadzor sladkorne bolezni tipa 2, zdaj pa bodo v ZDA začeli vrsto poskusov, da bi ocenili, ali lahko ljudje, ki jemljejo metformin, doživijo zakasnitev razvoja ali napredovanja bolezni, povezanih s staranjem, kot so rak, demenca in bolezni srca.

Študija TAME (Targeting Aging with Metformin) bo potekala na 14 vodilnih raziskovalnih ustanovah in bo vključevala več kot 3000 udeležencev, starih od 65 do 79 let, je za raziskavo staranja sporočila Ameriška zveza za raziskave staranja (AFAR). Študije na živalih so že pokazale, da lahko metformin upočasni staranje, znanstveniki pa upajo, da bodo odkrili, kako vpliva na temeljne dejavnike staranja pri ljudeh. Menijo tudi, da bi morala Uprava za hrano in zdravila (FDA) obravnavati staranje kot indikacijo, ki jo je mogoče zdraviti, kot je sladkorna bolezen ali srčna bolezen.

»Ne vem, ali metformin podaljšuje življenje, vendar dokazi, ki obstajajo, kažejo, da bi lahko,« je dejal dr. Steven N. Austad, višji znanstveni direktor AFAR. Prejšnje študije so pokazale, da zdravilo zmanjšuje tveganje za nekatere vrste raka, vključno z rakom prebavil, urološkim in krvnim rakom, pri ljudeh, ki jemljejo metformin za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, so ugotovili manjše tveganje za demenco in kognitivni upad, in obstajajo dokazi, da izboljšuje srčno-žilne izide, vključno z zmanjšanim tveganjem za srčno-žilno smrt.