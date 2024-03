Preiskava pogrešane Danke (2) poteka v treh smereh: takšne so teorije

V torek je v Srbiji neznano kam izginila komaj dveletna deklica Danka Ilić. Policisti so sprožili obsežno iskanje, zdaj izginulo išče domala cela država. Ker iskanje do sedaj ni bilo plodno, spreminjajo strategijo.

Danka ilić. FOTO: Pronadjime.mup.gov.rs/

»Iskanje deklice so pospešili in ne nameravajo odnehati, dokler je ne najdejo,« je za Blic povedal vir. Iz izjave policije je mogoče sklepati, da ne verjamejo, da bi se pogrešana nahajala na območju, preiskanem v zadnjih sedemindvajsetih urah.

Blic ugiba, da je policija zdaj preiskavo razdelila na tri smeri. Mogoče je, na primer, da je deklico nekdo ugrabil in odpeljal. Prav tako ne izključujejo možnosti, da Danke na usodni torek morda sploh ni bilo na območju Banjskega polja. Ali pa je izginila v drugačnih okoliščinah, kot so sprva navedli.

Preiskujejo družinske člane

Policija preiskavo nadaljuje s preverjanjem zasebnega življenja in kontaktov vseh družinskih članov. Njihove izjave podrobno proučujejo, prav tako detajle prijave njene mame o izginotju – čas dogodka, po katerih poteh so hodili pred incidentom, kam je šla mati tik zatem ... To, da pregledujejo vsak korak družinskih članov, tudi matere in očeta, ne pomeni, da so osumljeni. Oče je sicer opravil tudi poligrafski test.

»Iskanje poteka od torka, ker ni rezultatov, je treba preiskavo razširiti. Najbližja okolica je raziskana. Običajno zatem opravimo poligrafske teste,« je za Blic povedal detektiv Mile Novaković, nekdanji načelnik tamkajšnje uprave kriminalistične policije.

Iskanje so razcepili na tri smeri. FOTO: Policija

Dankini mami so odvzeli mobilni telefon in ga poslali na preiskave. Spremljali bodo, kakšna je bila komunikacija ostalih družinskih članov v zadnjem obdobju, s kom in kdaj so si pisali in telefonirali. Preverili bodo tudi profile na družbenih omrežjih, elektronske naslove, spletna iskanja ...

»Njihovi zasebni stiki lahko pomagajo pri preiskavi, lahko na primer razkrijejo vpletenost neke tretje osebe, ki je zdaj nihče ne sumi. Vse to preiskujemo, da bi našli kakršno koli sled, ki bi pomagala pri iskanju otroka. Posebno pozornost bomo namenili poznanstvom doma in v tujini. Moramo pregledati vse podrobnosti, saj poskušamo ugotoviti, ali gre preiskava v pravo smer,« je dejal Novaković.