Presenečeni nad obnašanjem mame pogrešane Danke (2): Ne kaže čustev

Izginotje male Danke Ilić (2) je bilo prijavljeno v torek okoli 13.45, danes pa je že tretji dan, odkar deklico pogrešajo. Srbski policisti so včeraj po 27 urah prekinili iskanje in vodijo novo linijo preiskave. Starše pogrešane so danes čez dan odpeljali na policijo, da bi nadaljevali včeraj začeto zaslišanje na policijski postaji v Boru v zvezi z izginotjem njune dveletne hčerke, ki so jo izgubili pred skoraj 48 urami na Banjskem polju pri Boru v Srbiji.

»Materino vedenje je zelo čudno«

Po neuradnih informacijah vira blizu preiskave so inšpektorji presenečeni nad ravnanjem staršev, predvsem mame.

»Materino vedenje je zelo čudno. Za nekoga, čigar otrok je izginil, je preveč mirna. Ne kaže nobenih čustev in prav to preseneča inšpektorje. Upoštevati je treba, da je mati v drugačnem stanju in to verjetno vpliva na njeno obnašanje,« je povedal vir, ki je dobro seznanjen s preiskavo.

Policija preverja zasebno življenje in stike družinskih članov pogrešane deklice. Ne izključujejo nobene možnosti, dokler vse skupaj ne bodo temeljito raziskali.

Pred travnik, kjer je pred 47 urami na Banjskem polju pri Boru izginila, je policija pripeljala bager, kombajn, ki je pospravil posest, polno lesa in podrasti. Išče se kakršna koli materialna sled, ki bi pomagala pri iskanju deklice in razkrila vse okoliščine njenega izginotja. Obenem so ponovno pregledali jaške in jame v omenjenem naselju. Vse to, da bi našli materialne dokaze, ki bi pomagali pri iskanju Danke.

Po 27-urnem iskanju na območju Banjskega polja pri Boru je policija včeraj popoldne prekinila terensko iskanje. Intenzivno policijsko delo pa se nadaljuje, dokler deklice ne najdejo.

Kako je Danka izginila

Spomnimo, mati pogrešane deklice je z otrokoma odšla na Banjsko polje k ​​svojim staršem, v nekem trenutku se je, kot je povedala, »obrnila, da bi sinu dala vode, nato pa deklice ni več videla«.

»Ko sem se obrnila, je ni bilo več. Ni še stara dve leti, maja bo dopolnila dve leti. Ne govori še. Klicala sem jo, klicala, ni odgovorila. V bližini je gozd. Prosim Boga, da jo čim prej najdemo,« je povedala njena mama Ivana, poroča informer.rs.