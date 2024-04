To so nujni primeri, ko je treba zamenjati zobno ščetko

Ali po vsaki bolezni zamenjate zobno ščetko? Če je odgovor ne, strokovnjaki opozarjajo, da lahko resno ogrozite svoje zdravje.

Pri umivanju zob so pravila dokaj jasna: zobozdravniki priporočajo umivanje zob dvakrat na dan, po dve minuti, z zobno pasto s fluoridom – ta manj škodi zdravju in videzu zob.

Če zanemarjate pomen redne menjave zobne ščetke, tvegate kopičenje bakterij in klic. Ne samo, da lahko to privede do slabega zadaha in nabiranja zobnih oblog, ampak vas lahko tudi ogrozi okužba in bolezen, kot poročajo tuji mediji opozarja zobozdravnik Chris Kim.

V hujših primerih lahko zanemarjanje zob povzroči resne zdravstvene težave, kot so bolezni srca in sladkorna bolezen.

Tako ročne zobne ščetke kot glave električnih zobnih ščetk je treba menjati vsake tri mesece in po vsaki bolezni. To je zato, ker so ščetine zobne ščetke ponavadi pristanišče mikrobov in se lahko bakterije tam prosto razmnožujejo, če jih uporabljate, ko ste bolni.

Zakaj moram menjati zobno ščetko vsaj vsake tri mesece?

Ščetine so izpostavljene mnogim drugim stvarem, ki jih počnete v kopalnici, še posebej, če ne zaprete straniščne školjke, ko splakujete. Če v kopalnici puščate nepokrite zobne ščetke, izdelke za ustno nego, izdelke za nego las ali druge kozmetične izdelke, morate pred splakovanjem res zapreti straniščni pokrov, saj je raziskave o mikrobni nevarnosti straniščnega splakovanja odkrito povedano kar neprijetno brati.