Kaj takega pa še ne! Vratar napadel svojega soigralca (VIDEO)

Na nogometni tekmi v prvi črnogorski ligi, na kateri sta se pomerili ekipi Budućnost in Sutjeska, ki sta pri vrhu lestvice, je prišlo do scenarija, ki ga v nogometu nismo vajeni. Vratar domače ekipe Đorđije Pavličić je namreč po koncu tekme napadel svojega soigralca Igorja Ivanovića.

Kot je videti na posnetku z youtube kanala CdM Portal je vratar Budućnosti v nekem trenutku začel teči do Ivanovića in ga je nato podrl na tla. Situacijo so takoj začeli miriti drugi prisotni in kot je videti v videu, se je napetost med obema hitro umirila.

Po poročanju hrvaškega portala index.hr je šel Ivanović za tem v slačilnico, vratar pa za njim. Nimamo informacij o tem, kaj se je nato dogajalo v slačilnici.

Tekma med Budučnostjo in Sutjesko se je sicer zaključila z rezultatom 2:2. Zmaga bi prišla še kako prav obema ekipama v boju za naslov državnega prvaka. Budućnost trenutno s 55 točkami zaseda drugo mesto na lestvici, Sutjeska pa z dvema manj tretje. Na prvem mestu je Dečić, ki ima 58 točk.

Igralca je bičal

Nedavno se je zgodil še en nenavaden incident na nogometni tekmi. Eden izmed igralcev ekipe Al-Ittihad, ki je v savdski nogometni ligi, je tribuno pošprical s tekočino, navijač na tribuni pa mu ni ostal dolžan in ga je večkrat z bičem udaril. Da ne bi še bolj eskaliralo, je tudi tukaj ob incidentu takoj posredovalo več oseb.