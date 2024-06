Sostanovalki je dala navdih za svoj lastni umor

Rachel se je preselila k svoji najboljši prijateljici Janie Lynn Ridd leta 1995, stara 22 let. Njeni prijatelji pravijo, da so že takoj čutili, da je Riddova vzbujala »občutek zamere«, kadar se je Rachel družila ali na zabavah plesala z drugimi. Sama tega ni opazila.

V oddaji Worst Roommate Ever je Rachel povedala, da je Janie uradno navedla kot upravičenko pri življenjskem zavarovanju svojega sina Ryderja, ko se je ta rodil. Riddova naj bi skrbela zanj, kadar je bila Rachel bolna, do njega se je menda vedla kot »druga mati«.

Njuno prijateljstvo se je močno poslabšalo, ko je Janie poskušala tožiti Rachel, da bi dobila skrbništvo nad njenim sinom. Kljub temu sta sčasoma odnos popravili in po krajšem bivanju v zavetišču za brezdomce sta se Rachel in sin preselila nazaj k Janie. V tem času sta si »prijateljici« neki večer ogledali dokumentarec o umoru, ki naj bi postal navdih za poskus umora.

Navdih za umor

Gledali naj bi film o medicinski sestri, ki je nekoga ubila s substanco, kasneje odkrito pri obdukciji. Rachel je komentirala, da je medicinska sestra »bedakinja« in da bi namesto tega morala uporabiti snov, ki je že prisotna v telesu.

Rekla je: »To je bil pogovor, kot sva ga imeli že večkrat prej, pogosto sva razpravljali o različnih zločinih. Zdaj pa vidim, da sem ji dala navdih, da me poskusi umoriti.«

Leta 2019 se je situacija znova zaostrila. Janie je skrbela za Rachel in ji odmerjala zdravila, ki so ji bila takrat predpisana. V tem času je trikrat pristala v bolnici z izredno nizkim krvnim sladkorjem. »Nisem diabetik, nikoli nisem imela kakršnih koli težav s sladkorno boleznijo, zato je bilo to šokantno za vse,« je pojasnila.

Poskusila je petkrat

FBI je medtem sprožil preiskavo osebe, ki je poskušala na temnem spletu naročiti neko smrtonosno bakterijo. Akcija jih je pripeljala do Janie Ridd.

Prestregli so jo, ko je prevzela paket, in jo izprašali. Sprva je Janie zanikala, da bi šlo za zaroto umora, namesto tega je trdila, da so v paketu kavna zrna. Ko je navsezadnje priznala, kaj ima v omotu, so odkrili, da je Janie poskušala umoriti svojo sostanovalko že petkrat v zadnjem letu.

Riddova je priznala vse. »Čutila je veselje, ko me je mučila. Mislim, da zanjo nisem bila človek. Če bi umrla, bi ona ostala v tej hiši z mojim otrokom,« meni Rachel.

Janie je prestala 25 mesecev zapora in bila izpuščena januarja 2022.