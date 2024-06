Mesto ob Rinži je znova pretresel umor. Brutalni zločin se je zgodil v središču Kočevja v istem bloku na Trgu sv. Jerneja 2, celo v istem, prvem nadstropju, kjer je decembra lani 40-letni Aleš Krošelj do smrti pretepel svojo 67-letno mamo Danico. Tokrat je 39-letna M. N. z nožem ubila svojega 32-letnega partnerja Alena Petka. Policija je bila o sporu med partnerjema obveščena v soboto okoli 15. ure, so sporočili iz PU Ljubljana. Osumljenko so prijeli na kraju zločina in ji odvzeli prostost. Nekdanji samski dom nekateri že imenujejo blok smrti. FOTO: Milan Glavonjić Čeprav sta primera povsem ...