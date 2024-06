Morilec 26-letnega Marsela ne gre v zapor

Natanko 507 dni po zahrbtnem umoru nič krivega in nič hudega slutečega 26-letnega Marsela Habjaniča v bližini Avtobusne postaje Murska Sobota, le nekaj deset metrov od sodišča, je senat Okrožnega sodišča v Murski Soboti izrekel ukrep za 49-letnega morilca Damirja Softića iz Tuzle v BiH. Zakaj se je 26-letnika tako surovo lotil, tudi po končanem kazenskem postopku ni povsem jasno. V času glavne obravnave, na kateri se obtoženi Softić sploh ni zagovarjal, je sodišče zaslišalo številne priče in izvedence ter izvedlo še nekaj dokazov, a ker so glavno besedo imeli izvedenci nevropsihiatrične stro...