Skočila v vrelo vodo, da bi rešila psa, njeno življenje zdaj visi na nitki

V nacionalnem parku Yellowstone se je zgodila huda tragedija. Obiskovalka (20) je v ponedeljek skočila v vroč izvir, da bi rešila psa, ki je padel v vodo. Temperatura vode je imela 90 stopinj Celzija in je v kritičnem stanju. Po nekaterih izjavah naj bi dobila opekline od stopal do ramen.



Pes je skočil v izvir, ko je zbežal iz avta in se zapodil v vodo. Dvajsetletnica je nepremišljeno skočila za njim, rešil jo je oče. Iz termalnega izvira so potegnili tudi psa, a je poginil.



To ni prva nesreča, ki se je zgodila v nacionalnem parku. Septembra je pri gejzirju Old Faithful dobila hude opekline 19-letnica, ki je zaposlena v parku. V Yellowstonu je približno deset tisoč hidrotermalnih izvirov in več kot 500 gejzirjev. V tem nacionalnem parku je umrlo že več kot 20 ljudi, ki so padli v te termalne izvire.



Komentarji: