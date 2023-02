Šel na dopust in umrl

Iz francoskega otoka Nova Kaledonija, ki se nahaja okoli 1200 kilometrov vzhodneje od Avstralije, prihaja vest o smrti avstralskega turista, poroča Sky News. Do napada je prišlo med plavanjem 59-letnika, kakšnih 150 metrov od obale, v prestolnici Noumea. Morski pes naj bi ga večkrat ugriznil, zaradi česar so nastale hude poškodbe noge in obeh rok. Nesrečnika so z vodnik skuterjem uspeli prepeljati na obalo, a je žal na kraju umrl.

Večino plaž so zaradi napada zaprli, oblasti pa so naročile zajetje morskih psov v bližnjih vodah.

Že prejšnji teden je bil v napadu morskega psa poškodovan 49-letnik.