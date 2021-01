Prijeli zdravnika, ki naj bi ubil dva covidna bolnika

Na severu Italije so odredili hišni pripor zdravniku, ki naj bi ubil dva covidna bolnika v prvem valu epidemije v marcu, so sporočili iz policije. Tožilstvo očita moškemu, da je želel sprostiti kapacitete ter dal dvema bolnikoma mišični relaksant, kar je vodilo v njuno smrt, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



Zdravnik, ki je delal v bolnišnici v bližini mesta Brescia, naj bi želel sprostiti prostor v bolnišnici, piše v pripornem nalogu. Ugotovitve preiskovalcev razkrivajo, da so nekaj tednov kasneje dobili namig, da sta bili dve smrti bolnikov namerni. Ko so izkopali njuni trupli, so potrdili prisotnost narkotika. Bolnika sta bila stara 51 in 80 let.



Zdravilo običajno uporabljajo pri intubaciji bolnikov, v napačnih količinah pa lahko vodi v smrt, pojasnjuje italijanska tiskovna agencija Ansa.



Zdravniku so v ponedeljek odredili hišni pripor, v petek pa bo sledilo zaslišanje. Za posledicami covida 19 je v Italiji umrlo že več kot 86.000 ljudi, od tega 540 v torek.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: