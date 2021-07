Preživeli opisali podrobnosti hude nesreče: To je bil pravi masaker

Huda nesreča avtobusa s kosovskimi potniki zjutraj pri Slavonskem Brodu je zahtevala najmanj deset življenj. Na avtobusu je bilo skoraj 70 ljudi. Nekateri se v bolnišnici še borijo za svoje življenje, le redki pa so jo odnesli brez poškodb. Potniki, ki so ostali nepoškodovani, so za hrvaške medije opisali, kaj se je zgodilo malo po 6. uri.»Sedela sem v spodnjem delu avtobusa, slišala sem, kako ostali potniki kričijo, v nekaj sekundah se je avtobus prevrnil na bok. Slišati je bilo drsenje karoserije po tleh, po nas so začele padati svari, ki so bile nad nami. Nekaj me je zadelo v glavo,« je povedala ženska, ki je z avtobusom že večkrat potovala med Nemčijo in Kosovom.pa je za HRT opisal, da je ponesreči videl poškodovane, umrle: »Videl sem marsikaj. Brez roke, marsikaj sem videl, marsikaj ...«»Mi, ki smo bili v zgornjem delu avtobusa, smo jo dobro odnesli, tisti pa, ki so bili spodaj ... To je bil pravi masaker. Ob 6. uri smo skoraj vsi potniki spali. Še vedno mi ni jasno, kako se je zgodila taka tragedija. Prva stvar, ki se je spomnim po prevračanju, ko sem se zbudil, je misel, da smo se samo prevrnili in da ne gre za hujšo nesrečo. Takrat nisem niti slutil, kako tragično je vse skupaj. Pa je bilo. Pomagali smo iznesti trupla. Uspel sem se javiti svoji družini, bili so presrečni,« je opisal, ki je bil na avtobusu iz Frankfurta v Kosovo sam.Številne družine na Kosovu so prejele tragične novice, da so njihovi dragi v tragediji umrli. Nekateri pa še vedno čakajo, da izvedo, ali so nihovi dragi v skupini tistih, ki so poškodovani ali pa so umrli. Nepoškodovanih je bilo 14 potnikov, ki so jih nastanili v penzion. Med njimi je tudi dekle, ki je potovalo z mamo, a še vedno ni dobila informacijo, ali je poškodovana ali pa ena izmed desetih, katerih življenjska pot se je končala na travniku ob avtocesti A3.