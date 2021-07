Grozljivka na Hrvaškem: težave pri identifikaciji trupel, voznik zaspal

Po nesreči avtobusa kosovske registracije okoli 6. ure na avtocesti A3 pri Slavonskem Brodu imajo pristojni težave z identifikacijo žrtev, ker pri sebi niso imeli dokumentov, pa tudi zato, ker so nekatera trupla neprepoznavna. Prizorišče nesreče, v kateri je umrlo najmanj 10 ljudi, številni pa se s hudimi poškodbami zdravijo v bolnišnici, si bosta ogledala kosovski premierin hrvaški premierPo prvih informacijah je bil avtobus na poti iz Frankfurta v Prištino, ko je zapeljal na travnato bankino in se prevrnil. Voznika avtobusa, ki trdi, da je za nekaj trenutkov zaspal, so aretirali zaradi suma nevarne vožnje.Drugi voznik je eden izmed deseterice smrtnih žrtev. Huje poškodovanih je 15 oseb, od tega sta dve v smrtni nevarnosti. Med huje poškodovanimi je deklica, skupaj pa je bilo na avtobusu izmed 67 potnikov 15 mladoletnih oseb. V bolnišnico v Slavonskem Brodu so sprejeli 44 oseb ob strogih protikoronskih ukrepih. Hrvaški zdravstveni ministerje povedal, da je za 14 oseb, ki niso poškodovane, poskrbela civilna zaščita.V intervenciji po nesreči je sodelovalo osem ekip nujne medicinske pomoči. Načelnik prometne policije v Slavonskem Broduje povedal, da je videl že veliko hudih nesreč, da pa je današnja daleč najhujša.