Pošast, ki jo išče cel Balkan: To je Ljupčo P., glavni osumljenec Vanjinega umora

Kot glavnega organizatorja, a tudi glavnega osumljenca umorov Vanje G iz Skopja in frizerja Panča Žežovskega iz Velesa (74), ki naj ne bi bila med seboj nikakršno povezana, razen v načrtih brezvestnih zločinskih zarotnikov, ki jih je združil motiv koristoljubja, torej izsiljevanje Vanjine mame, je makedonska policija označila Ljupča Palevskega, znanega tudi kot Palčo.

Ljupčo Palevski je trenutno na begu. Mediji v regiji ugibajo, da je pobegnil v Turčijo, vendar je notranji minister Oliver Spasovski, ki je Palevskega označil za pošast, v ponedeljek razkril, da je po umorih 30. novembra najprej z avtom v spremstvu odvetnika odšel v Beograd, nato pa v Bolgarijo.

Za umor Vanje G. je osumljenih skupno pet oseb, trije so v priporu. Priprt je bil tudi oče deklice, ki pa zanika vpletenost v ugrabitev.

Dramatičen apel

Vanja G. je bila 27. novembra ugrabljena na vhodu stavbe, v kateri je živela. Po besedah ​​Vanjine mame Zorice je Vanja ob 7.25 odšla od hiše na pot v šolo, za njeno izginotje pa je izvedela od učiteljice, ker se 14-letnica ni pojavila v šoli. Mama je dramatično naslovila apel na Facebooku, pred tem pa obvestila policijo.

Trije aretirani - Velibor Manev, Vlatko Kešišev in Bore Videvski - so policiji povedali, da so Vanjo čakali pred stavbo, potem ko so prejeli obvestilo od organizatorja Ljupča Palevskega-Palča. Zgrabili so jo zunaj in jo zvezali znotraj stavbe, nato pa so nedolžno deklico dali v spalno vrečo. Po poročanju regionalnih medijev jo je istega dne okoli 11. ure usmrtil strel.

Dejanje priznali

Povedali so, da je Palevski od Vanjinega očeta Aleksandra dobil informacijo, kdaj in kje bo deklica sama. Vsi trije prijeti osumljenci so dejanje priznali in povedali, kdo je za kaj odgovoren.

Umor Vanje je povezan z umorom 74-letnega Panča Žežovskega iz Velesa, o katerem so poročali 24. novembra, kasneje pa so njegovo truplo našli na območju Velesa, tožilstvo pa je ugotovilo, da so oba umora zagrešile iste osebe.

Po navedbah virov naj bi bil Palevski tisti, ki je ugrabil frizerja Panča, s katerim naj bi bil povezan zaradi domnevnega izkopavanja zlata. Motiv je bilo izsiljevanje, makedonski mediji pa poročajo, da naj bi bila nesrečni frizer enemu od osumljencev dolžan 500 evrov. Žeževskega so nato ubili, nato pa so osumljenci z njegovim citroenom ugrabili še Vanjo, nato pa so nesrečnico usmrtili.

Istega dne je policija našla zažgano vozilo Panča Žežovskega v bližini vasi Brazda v Skopju, na območju, kjer so našli tudi Vanjino truplo.

Domneva se, da je Palevski, ki je pravkar pobegnil, 27. novembra v Skopju ustrelil mladoletnika v strahu pred dokazi, ki bi jih policija lahko našla.

Sumijo tudi očeta

»Zaradi nerazčiščenih razmerij z enim od osumljencev so mu odvzeli vozilo in ga nato zažgali. Mladoletnica je bila s tem vozilom ugrabljena, potem ko je zapustila hišo,« je povedal Spasovski.

Da je deklica v šolo hodila sama, naj bi ugrabitelji izvedeli od Palevskega, on pa od očeta deklice, ki ga policija prav tako sumi vpletenosti v kaznivo dejanje iz koristoljubja. Zdaj se preiskovalci osredotočajo na to, ali je oče to informacijo Palevskemu posredoval namerno ali pa je to povedal po naključju. Do zdaj je bilo ugotovljeno le, kot izvemo iz virov blizu preiskave, da so ugotovljene povezave med očetom in ugrabiteljem ter Palevskim.

»Ministrstvo za notranje zadeve je v koordinaciji in pod vodstvom državnega tožilstva sinoči razsvetlilo zadevo, zavarovali dokaze. Razplet ni bil takšen, kot smo si vsi želeli, vendar sta bili dve osebi, mladoletnica in starejša oseba, žal pokopani - ena v okolici Skopja, druga v okolici Velesa. Motiv je koristoljubje, pri čemer je ena od oseb v dogovoru in z vednostjo družinskega člana organizirala izvršitev kaznivega dejanja z namenom izsiljevanja denarja od matere. Vsi vpleteni so se želeli materialno okoristiti,« je na današnji novinarski konferenci dejal minister Oliver Spasovski.

Naj spomnimo

Izginotje punčke Vanje G. je na noge dvignilo celotno regijo, potem ko je mati 27. novembra zjutraj policiji prijavila, da je njena hčerka izginila na poti v šolo. Razredničarka ji je sporočila, da Vanja ni prišla v šolo.

Takoj je obvestila vse pristojne službe, češ da je Vanja hišo zapustila dobre volje in da ni tožila o težavah. Iskanje se je razširilo na vso regijo, za tiralico je razpisal celo Interpol, poroča Jutranji list.