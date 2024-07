Nastja Gabor in Luka Basi: Ljubezni bova dala pridih večnosti (Suzy)

Niti naravna katastrofa ne more uničiti njune ljubezni. Lanske avgustovske uničujoče poplave so zamajale poročne načrte, zato sta se odločila, da se ne moreta veseliti, medtem ko sokrajani in prijatelji trpijo. Ni jima preostalo drugega, kot da počakata na bolj optimistične čase, in izbrala sta letošnjo zadnjo julijsko soboto. Na Primorsko sta se odpravila že popoldne prej, da sta preverila še zadnje podrobnosti in se predvsem dobro naspala. Vnovič pa bosta pokazala tudi svojo poslovno plat, saj bosta poroko izkoristila za promocijo prve skupne skladbe, ki jo bosta premierno izvedla kar na po...