V iskanje pogrešane Vanje (14) se je vključil Interpol! Šla je v šolo, a tja ni prišla

Po družbenih omrežjih se širijo fotografije deklice Vanje Đorđevske, ki je izginila 27. novembra zjutraj pred začetkom šole.

Mama Zorica je na družbenih omrežjih prosila za pomoč in objavila podatke o videzu deklice in o tem, kje so jo nazadnje videli. »Zjutraj ob 7.20 je moja hči Vanja Đorđevska šla v šolo in za njo se je izgubila vsaka sled. Oblečena je bila v črne hlače s stranskimi žepi, svetlo moder pulover, odeta v črno kratko zimsko jakno in obuta v bele športne copate Nike z rjavo črto. Nazadnje so jo videli v naselju Debar malo v Skopju. Če imate kakršne koli informacije, prosim, pokličite. Policija je seznanjena s primerom,« je zapisala mama.

Na zahtevo tamkajšnjega ministrstva za notranje zadeve je bila za pogrešano Vanjo razpisana mednarodna Interpolova tiralica. Ministrstvo je razpisalo rumeno tiralico Interpola, kar pomeni, da so informacije prejele vse policije članice Interpola, v primeru, da deklice ne bi več bilo na ozemlju Makedonije.