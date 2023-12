Pogrešana Vanja (14): kaj je mama Zorica opazila na dan izginotja?

Velika iskalna akcija za pogrešano 14-letno Vanjo Gorčevsko (Gjorčevska) iz Skopja, Severna Makedonija, se nadaljuje. Pogrešana je vse od 27. novembra, neznano kam pa je izginila na poti v šolo. Zaskrbljena je vsa javnost, saj je Vanja izginila v enem od bolj prehodnih delov mesta, v Debar Malo.

Po vsem Skopju so fotografije pogrešane Vanje, da bi lahko mimoidoče opomnile, kako je videti pogrešana. S seboj je imela mobilni telefon, ki pa je 15 minut po odhodu od doma prenehal oddajati signal. Vanja je v ponedeljek šla v šolo ob 7.20, a je bila že ob 7.35 nedosegljiva.

Po besedah njene mame Zorice je bila hčerka tisto jutro, ko jo je zadnjič videla, dobro razpoložena in se ni potožila, da bi imela kakršne koli težave.

Mati trdi, da ji Vanja nikoli ni omenjala nikakršnih zlorab in da nimajo sovražnikov, doma imajo lepe odnose.

Mama prepričana, da so jo ugrabili

»Mislim, da je bila ugrabljena. Vanja je nasmejana odšla od hiše, dala sem ji denar za zajtrk in odšla je v šolo. Učiteljica me je obvestila, da ni prišla k pouku. Z njo smo vseskozi v komunikaciji. Rekla sem ji, da Vanja ni bolna,« je povedala mama za tamkajšnje medije.

Po besedah mame Zorice njena hčerka ne hodi veliko ven. Ima nekaj prijateljev, a večinoma je doma, pravi.

»Preverili smo vse njene račune na družbenih omrežjih, imam vsa njena gesla in nismo opazili ničesar čudnega. Vanja ni takšno dekle. Mislim, da so jo ugrabili. Naj mi bog odpusti, če se motim. Če bi vedela, da je pobegnila od doma in da imam težave z njo, zagotovo ne bi zganjala tolikšne panike,« je dodala.

Ministrstvo za notranje zadeve Severne Makedonije je sporočilo, da je takoj po prijavi začelo preiskavo in da so zaslišali osebe, ki so bile blizu dekleta, pregledali so tudi posnetke nadzornih kamer.

Fotografije Vanje Gorčevske se delijo po družbenih omrežjih po vsej regiji. Informacije o njenem izginotju so objavili na platformi Found me (najdi me), ki je del mreže Amber Alert v Evropi.

Bel kombi v Skopju?

»Dejstvo, da se je izginotje zgodilo zgodaj zjutraj, tako rekoč v samem središču Skopja, in da je le deset dni prej v medijih zakrožila informacija o kombiju, ki kroži po glavnem makedonskem mestu in ugrablja otroke, je nekoliko razburilo javnost. 'Državljani so upravičeno zaskrbljeni, upravičeno sumničavi do institucij, upravičeno se sprašujejo – če ni zagotovljena varnost sredi Skopja, kje je potem?« se je na facebooku spraševala ena od tamkajšnjih novinark.