Vanjo, ki jo je iskal tudi Interpol, našli mrtvo: policija razkrila podrobnosti grozljivega umora

Celotna regija, vključno z Interpolom, se je vključila v iskanje 14-letne Vanje Gjorčevske iz Skopja, ki je 27. novembra izginila na poti v šolo.

Zgodba ima žal tragičen konec. Policija Severne Makedonije je sporočila, da so njeno truplo našli v bližini prestolnice. Izginotja deklice je osumljenih pet ljudi. Po poročanju lokalnih medijev so pridržali tri osebe, ena oseba pa ni v državi. »Poudarjamo, da so vsi osumljenci makedonske narodnosti, ker želimo preprečiti špekulacije in dezinformacije, da ima ta primer nacionalno ozadje,« so sporočili iz državnega tožilstva Severne Makedonije.

Poleg Vanje mrtva še 70-letna oseba

Preden so 14-letnico našli mrtvo, so policisti našli še pogorelo vozilo znamke Citroen. Ob tem se je izkazalo, da dokazi kažejo na vpletenost enega od osumljencev, poroča Nova.rs. Vanja so s tem avtomobilom 27. novembra ugrabili pred njeno hišo, in jo še isti dan ubili. Poleg Vanje so našli mrtvo še 70-letno osebo.