Po četrt stoletja prijeli osumljenca

let je bila stara Kristin.

Svojci so zelo dolgo iskali pogrešano. FOTO: Twitter

Že vseskozi je veljal za osumljenca, a policija preprosto ni imela dovolj dokazov, da bi ga prijela.je zdaj v lisicah, in čeprav truplaniso nikoli našli, bo sledila obtožnica za umor, poročajo ameriški mediji.Bilo je 25. maja 1996, ko so 19-letno brucko zadnjič videli živo. Vračala se je z zabave v študentskem naselju kalifornijske politehnične univerze v mestu San Luis Obispo, ko je okoli druge ure zjutraj pijana obležala na trati. Približala se ji je trojica drugih študentov in jo sklenila pospremiti do njenega domovanja. Zadnji je z njo ostal Flores, a je pozneje uspešno vztrajal, da sta se ločila pred njenim domom in da je od takrat ni videl.Pristojni na univerzi so sicer spoznali, da je Kristin izginila v nepojasnjenih okoliščinah, šele po nekaj dneh; študentje so namreč pogosto odpotovali domov, ne da bi se odjavili iz svojih domov, zato je sprva nihče ni niti pogrešal. Obsežna iskalna akcija je policijo pripeljala do Floresove študentske sobe, kjer so psi intenzivno vonjali njegovo vzmetnico, čeprav ni bilo dokazov, da je bila Kristin v njegovi sobi.Pri Floresu so odkrili ureznine po kolenih in modrico na očesu, kar bi lahko nakazovalo, da se ga je žrtev poskušala ubraniti, a se je izgovarjal, da se je poškodoval med igranjem košarke, a so soigralci zatrjevali, da je Paul že na trening prišel poškodovan. Povrhu pa je krivdo za umor sostanovalcu pripisal tudi: ta je policiji izjavil, da naj bi mu Paul priznal, da je ubil dekle.Policija je razpolagala le z ohlapnimi dokazi, namigovanji in izjavami, a sta sin in njegov oče, domnevni sostorilec, vsa ta leta ostala poglavitna osumljenca, ki ju nikoli niso izpustili izpred oči. In povsem upravičeno. Po četrt stoletja so prijeli 44-letnega Paula in 80-letnega Rubena, ki naj bi ju med drugim izdala sporočila na njunih telefonih, policija pa si je s številnimi nalogi za preiskave na različnih lokacijah pridobila še druge dokaze.Trupla umorjene Kristin še vedno niso našli, a policija zatrjuje, da se bodo dokopali tudi do njenih posmrtnih ostankov, da jo bo lahko neutolažljiva družina po toliko letih pokopala. Svojci žrtve so dolgo vztrajali, da je Kristin še živa, potem pa so se le sprijaznili in tudi sami uperili prst proti Floresovim in proti očetu in sinu vložili civilno tožbo; po njihovem naj bi bil umor celo načrtovan, saj naj bi Paul Kristin že prej dolgo zalezoval in je pač izkoristil trenutek, ko je bila opita.