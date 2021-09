Po 16 letih policija razrešila poskus uboja v Zagrebu, vpleten tudi Slovenec

Pred 16 leti, 6. julija 2005, se je v Zagrebu zgodil poskus uboja. Okoli 8. ure naj bi 52-letni državljan BiH in 61-letni državljan Republike Slovenije v Ulici Vajdin Vijenac pred stanovanjem čakala žrtev. Ko sta jo končno dočakala, naj bi jo z uporabo telesne sile in z grožnjo s pištolo spravila nazaj v stanovanje, jo podrla na tla in večkrat udarila z rokami ter nogami.Napadalec (52) je najverjetneje iz avtomatske pištole, na kateri je imel dušilec, v glavo ustrelil žrtev in jo hudo poškodoval. Moška sta s kraja nato pobegnil, s seboj pa sta odnesla torbico žrtve, v kateri so bili denar in dokumenti.Osumljeni 52-letnik je bil v začetku septembra izročen Nemčiji, kjer je osumljen še enega težjega kaznivega dejanja, medtem ko je Slovenec trenutno nedosegljiv, piše hrvaški portal Dnevnik.