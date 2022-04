Otrok se je med kosilom dušil zaradi fižola, reševali so ga tri ure

Pred tednom dni se je v zagrebškem vrtcu med obedom zgodila prava drama. Med kosilom v najmlajši starostni skupini se je enoletnik začel dušiti, ko je jedel fižol. Vzgojiteljice so nemudoma poklicale pomoč in mu pomagale tako, da so ga udarjale po hrbtu.

»Bilo je precej dramatično. Otroka smo odpeljali v telovadnico, ker je bil že v težkem stanju in smo morali nujno odstraniti fižol, kar je vedno zelo zapleteno. Kakšen kamen ali trd predmet je odstraniti veliko lažje, takšna organska snov pa se zlahka zlomi in se v tekočini še dodatno zmehča,« je povedal hrvaškim medijem pediater z oddelka za otroško intenzivno terapijo dr. Filip Rubić.

Otroka so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je intervencija trajala kar tri ure. Pri reševanju enoletnika je sodelovalo kar petnajst zdravnikov, medicinskih sester in tehničnega osebja. Deček se je po petih dneh v bolnišnici že vrnil domov, še navaja Jutarnji.

Zdravniki so še razkrili, da so večje dele odstranili in očistili otrokove dihalne poti, nekaj manjših delčkov pa bo otrok izkašljal.

»V takšnih trenutkih so pomembne sekunde in uigrana ekipa strokovnjakov. Veseli smo, da ima ta strašni dogodek srečen konec in da se je deček vrnil k svoji družini popolnoma zdrav,« je še dejal Rubić.