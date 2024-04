Oglasila se je mama pogrešane Danke: »Bolijo me vse te špekulacije, obtoževanje ...«

Iskanje male Danke se še kar nadaljuje. Po poročanju spletnega portala kurir.rs se je zdaj oglasila njena mama Ivana Ilić, ki je z možem že približno en teden ločena od svoje hčerke, ki je izginila neznano kam.

»Držimo se, kolikor lahko, samo da se Danka čim prej najde. Čakamo, da se vse to konča, upamo na najboljše, potem pa se bova z možem javno oglasila in odgovorila na vse žalitve, zmerjanja, nebuloze. Zato se ne oglašava. Bolijo me vse te špekulacije, obtoževanje mene in moža,« je dejala mama izgubljene.

Pokomentirala je tudi pisanje medijev, da je bilo pri preiskavi njenega telefona odkrito, da je iskala mejne prehode z Romunijo. »Telefon je bil na strokovnem pregledu, samo to povem. Če bi bilo tako, ne bi bila mama, ki išče svojega otroka, moj status bi bil drugačen. Samo da se Danka vrne živa in zdrava, potem pa bova spregovorila o vsem,« je dejala.

Nedavno se je pojavil tudi posnetek, za katerega se ugiba, da je v njem pogrešana. Posnetek je nastal na dunajski postaji. »Posnetek sem si ogledala, a zaradi poteka preiskave ga ne smem komentirati. Vsaka čast policiji, ljudje ne spijo, iščejo jo dan in noč. Upam, da bova svojega otroka čim prej lahko objela,« še pravi.

Iskanje male Danke poteka zelo intenzivno. Za njo je dal razglas o pogrešani osebi tudi Interpol.