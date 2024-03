Je to Danka? Na Dunaju videli deklico v spremstvu dveh Romunk (VIDEO)

Pet dni je minilo od izginotja male Danke Ilić, dveletnice, za katero se je v torek okoli 13.45 v soseski Banjsko Polje pri Boru v Srbiji izgubila vsaka sled. Policija je temeljito preiskala celotno okolico kraja, kjer naj bi bila pogrešana mala deklica. Možnost, da je deklica sama odkorakala ali pa kam padla, je izključena.

Informacije o njenem izginotju so se začele širiti po družbenih omrežjih. Po besedah ​​Srba, ki živi na Dunaju, je na avtobusni postaji opazil malčico, podobno Danki, ki sta jo spremljali dve Romunki.

Kot je povedal, se je deklica izogibala ženskama in se ni obnašala, kot da bi ju poznala ali razumela. Prav tako sta jo poklicali v romunščini, na kar se deklica ni odzvala. Posnetek je nastal na dunajski postaji Schötering.

Ta videoposnetek je bil prijavljen oblastem, ki so od trenutka njenega izginotja delale vse, kar je bilo v njihovi moči, da deklico najdejo.

Spomnimo, vsa Srbija in regija išče malo Danko (2), ki je v torek izginila na Banjskem polju. Še vedno poteka podrobna kontrola na vseh mejnih prehodih, predvsem na tistih proti Bolgariji. Predvidevajo, da deklico nekdo drži in izkorišča gnečo, da jo prepelje čez kakšno mejo, zato so poostreni ukrepi nadzora. Vsaka prijava se preveri, kar veseli je, da je policija prepričana, da bo Danko našla, poroča informer.rs.

