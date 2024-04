Stric pokazal zadnjo fotografijo male Danke pred izginotjem in odprl dušo

Po Interpolovem obvestilu o izginotju dveletne deklice Danke Ilić je za srbske medije spregovorila načelnica srbske policije Bojana Otović Pjanović in razkrila, da iskanje deklice še poteka.

Bojana Otović Pjanović FOTO: Pink Tv, Facebook, zaslonski posnetek

»Policisti MUP-a so že od samega začetka izvajali vse potrebne ukrepe in dejanja, da bi deklico našli. Pregledali so tudi mejne prehode in okolico, kjer je deklica izginila. Kanal, ki odvaja vodo iz Borskega jezera, je bil preverjen, saj se en jašek nahaja zelo blizu družinske hiše, da bi odpravili vsakršen dvom, da ni deklica tam,« je povedala vodja srbske policije.

»Seveda sem slišala nekaj komentarjev, tudi o mejnih prehodih, beremo napise v časopisu, lahko bi prečkala mejo z Bolgarijo, ki je oddaljena le eno uro. Aktivacija sistema Amber Alert ne pomeni, da pripadniki Ministrstva za notranje zadeve ne izvajajo drugih obveznih ukrepov in dejanj, ki se izvajajo ... Torej, ko pravim pri preverjanju verodostojnosti prijave o izginotju otroka, gre za vrsto ukrepov, s katerimi se ugotavlja, ali je nujno treba aktivirati iskalni sistem, ki je bil dan v uporabo 23. oktobra lani,« je rekla in dodala:

»Kar pomeni, da so bile istočasno dane odredbe za povečan mejni nadzor mejnih prehodov v vseh smereh, po preizkusu verodostojnosti in uveljavitvi omenjene platforme pa so bili in se sprejemajo še drugi ukrepi.

V času izginotja je bila mala Danka oblečena v vijolične hlače in olivno zeleno jakno, stara je dve leti, ima rjave lase in rjave oči ter je visoka okoli 85 cm. Deklica ima na mečici levega ušesa, na obrazu obrnjeno bradavico, visečo, dolgo približno 1 cm, na nadlahti, na zunanji strani hrbta pa madež nepravilne oblike in odtenek temnejši od njene barve kože.

»Ko pravim, da sprejmemo vse potrebne ukrepe, v tem trenutku vsako dejstvo preverjamo tako, kot da obstaja utemeljen sum, ne pa podlaga za sum ob najmanjšem sumu, da je nekdo osumljen kaznivega dejanja. Res moram povedati, da sem ponosna na upravo kriminalistične policije in ministrstvo za notranje zadeve, na pripravljenost profesionalcev, da so prisotni na terenu, da ne prizanašajo ... moji kolegi iz Uprave kriminalistične policije in Policijske uprave Bor so ves čas na terenu.

Stefan Dragomirović, brat Ivane Ilić in stric pogrešane Danke Ilić (2), je delil zadnjo fotografijo Danke, posneto usodnega dne, na kateri je deklica skupaj s starejšim bratom. Na sliki je Danka približno 30 metrov oddaljena od brata in je skoraj ne vidi mame, ki je slikala. »Zdaj vam bom povedal pravo resnico in vse, kar se je tistega dne dejansko zgodilo. Redkokdaj je res, kar je predstavljeno v medijih. Pa začnimo po vrsti. Na tisti fotografiji je Danka 30 metrov stran od brata in mame. Mogoče se je nekdo skril zadaj in čakal na pravi trenutek. To je zadnja fotografija, ki je na telefonu moje sestre in je bila posneta ob 13.20,« pravi Dunkin stric. Stric trdi, da je deklica tega dne poskušala že enkrat zapustiti vidni krog mage, a jo je le tej uspelo priklicati k sebi. »Moja sestra Ivana je šla do avta, da prinese vodo starejšemu sinu, ki je bil na sovoznikovem sedežu. Deklica je ostala na dvorišču, bil je trenutek le nekaj sekund. Ko se je vrnila, Danka ni bilo več,« trdi stric Stefan, ki opisuje trenutek izginotja deklice. Dragomirović medtem trdi, da ni res, da je v tistem trenutku, ko je njegova sestra peljala otroke na sprehod, na Banjskem polju močno deževalo.

»Vsa dejstva in okoliščine se ponovno preverjajo in moramo narediti rekonstrukcijo dogodka, da bi se prepričali, kako se je lahko zgodilo, da je deklica izginila,« je zaključila, poroča informer.rs.