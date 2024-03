Tri nelogičnosti primera, ki je pretresel Srbijo: Izjave Dankine mame, neskladne

Iskalna akcija za dveletno Danko Ilić iz Bora je zakorakala v šesti dan, o pogrešani deklici pa še vedno ni sledi. Policija in reševalne ekipe preiskujejo vsak centimeter terena v radiju 10 kvadratnih kilometrov okoli kraja, kjer Dankina mama Ivana Ilić trdi, da je otrok izginil, po mnenju strokovnjakov pa naj bi bil naslednji korak preiskovalnih organov, da preverijo vse mejne prehode.

Marko Nicović, nekdanji šef beograjske policije in član upravnega odbora mednarodne policije za boj proti odvisnosti od mamil, pravi, da je minilo že dolgo, odkar je izginila dveletna Danka. »Sama ni mogla oditi, to je dejstvo. Najbližji mejni prehod je od Banjskega polja oddaljen le 30 minut in zato je treba vse, ki so prečkali mejo od trenutka izginotja otroka, temeljito pregledati, in sicer v obe smeri.«

Nicović pojasnjuje, da se trgovina z otroki Dankine starosti v svetu močno širi. »Zaradi vsega tega bi moral biti naslednji korak preiskovalnih organov kontrola mejnih prehodov. Če bi otrok izginil tiho, kot se domneva, bi to pomenilo le, da je bil ugrabljen na profesionalen način ali da priče o samem izginotju nekaj vedo,« pravi Nicović.

Drugačna smer preiskave

Po njegovih besedah ​​je treba poleg preverjanja mejnih prehodov nadaljevati z zasliševanjem družinskih članov in na ta način poskušati ugotoviti pravo resnico. »Preiskovanje okolice kraja izginotja je zdaj žal izguba časa in sredstev. Po vsem tem času skoraj ni več možnosti, da bi bil otrok na tem območju. Vsak centimeter je pregledan in ni rezultatov, zato je treba smer preiskave spremeniti,« pravi.

Dejan Radenković, kriminolog in nekdanji pomočnik načelnika Uprave kriminalistične policije, pravi, da so žal za nadaljnjo preiskavo ključne stvari, ki so še nejasne. »Policisti so takoj po izginotju dekleta izvedli vse ukrepe, hitro in učinkovito preiskali okolico ter zaslišali vse osebe, ki bi lahko pripomogle k iskanju resnice. Kraj so podrobno preiskali, zdaj pa intenzivneje prehajajo na drugo smer preiskave, ki je zaslišanje vseh iz Dankine družine, predvsem mame, ki je edina priča in je prijavila izginotje,« pravi Radenković.

Pojasnjuje, da je treba raziskati vse okoliščine, povezane z dekličino družino. »Zelo pomembno je vzpostaviti odnose znotraj skupnosti, odnose zunaj nje in vse, kar bi lahko bilo v pomoč pri preiskavi. Zelo pomembno je podrobno preverjanje izjav matere, saj le ona lahko da nekatere odgovore.«

Po njegovih besedah ​​so v izjavah Ivane Ilić še vedno neskladja, ki bi jih bilo treba preveriti. »Iz tega razloga, zaradi teh nesoglasij, je mati večkrat dala izjavo na policiji. Nekaj ​​nejasnosti pa je ostalo. Prvič, zakaj je mama prejšnji torek prišla na ogled nepremičnine in preverila, ali je primerna za življenje njenega tasta in tašče, čeprav njena družina ni odobravala selitve Ilićevih. Drugič, ali je bila fotografija male Danke posneta ravno na ta dan in zakaj je bila deklica na takšen način fotografirana v garderobi, v kateri je izginila. Tretjič, pomembno je ugotoviti, ali so sporočila in klici z materinega telefona, ki jih bodo gotovo izsledili, izbrisani namenoma prav zato, ker so povezani s primerom ali ker je to počela že prej, rutinsko,« sklene Radenković.

Dejan Radenković je pojasnil, da je bilo pri iskanju deklice doslej uporabljenih dovolj človeških in tehničnih sredstev. »Iskanje na terenu zagotovo ni dalo rezultatov in jasno je, da otroka ni v okolici kraja, od koder je izginila. Ugrabitev s strani neznane osebe je skoraj nemogoča in vse kaže, da so k izginotju otroka botrovala družinska razmerja,« pravi Radenković, poroča mondo.rs.