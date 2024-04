Prva izjava očeta pogrešane Danke: spregovoril o hčerki, policiji in družini

Oče pogrešane Danke (2) Miloš Ilić je podal prvo izjavo po izginotju hčerke. Spomnimo, deklico iščejo že teden dni, v javnosti pa krožijo številne teorije o njenem izginotju. Interpol je za otrokom razpisal tiralico.

»Samo želim, da se moja Danka vrne domov živa in zdrava! Policija opravlja svoje delo in jaz ji zaupam. Kot družina se bomo oglasili, ko bo vsega tega konec,« je povedal.

Pojavil se je domnevni posnetek z Dunaja, na katerem je punčka, ki je videti kot mala Danka. Posnetek naj bi bil posnet na dunajski postaji, dekle pa spremljata dve ženski, za kateri srbski mediji poročajo, da sta Romunki. Ni mogoče z gotovostjo trditi, kdaj je posnetek nastal.

Spregovoril tudi stric

Posnetek je objavil Srb, ki živi na Dunaju. Ženski, ki sta bili poleg dekleta, je poskušal nagovoriti, a ga niso razumele. Deklico sta poklicali po imenu v romunščini, a se ni odzvala. Po zaslišanju policije je o vsem spregovoril stric pogrešane.

»Zdaj vam bom povedal pravo resnico in vse, kar se je tisti dan dejansko zgodilo. Pa začnimo po vrsti ...« s temi besedami je stric Danke začel pripoved o dnevu, ko je izginila njegova nečakinja.

Brat Dankine mame Stefan Dragomirović je opisal zadnjo fotografijo Danke, ki je bila posneta 26. marca ob 13.20, le 20 minut preden je deklica brez sledu izginila. Povedal je, da je na tisti fotografiji Danka približno 30 metrov oddaljena od brata in mame.

»Na tej fotografiji je Danka 30 metrov stran od brata in mame, blizu sena in hlodov na dvorišču hiše. Morda se je kdo skril zadaj in čakal na pravi trenutek. To je zadnja fotografija, ki je v sestrinem telefonu in je nastala ob 13.20,« pravi Dankin stric.

Stric trdi, da je deklica tistega dne enkrat že poskušala pobegniti od mame, a jo je ta pravočasno opazila in jo pripeljala nazaj k sebi.

»Moja sestra Ivana je šla do avta prinest vode starejšemu sinu, ki je bil na sovoznikovem sedežu. Deklica je ostala na dvorišču, bil je trenutek le nekaj sekund. Ko se je vrnila, Danke ni bilo tam,« trdi stric in opisuje trenutek izginotja deklice.

Pravi, da njegova sestra ob izginotju otroka ni takoj sprožila alarma, saj je verjela, da je nekje na dvorišču in da jo bodo kmalu našli. Iskala jo je vsepovsod, nato pa panično poklicala moža, ki mu je povedala, da Danka nikjer ne najde, za tem pa sta poklicala tudi policijo, poroča 24sata.hr.

Preiskovali deponijo

Srbska policija je včeraj preiskala tudi deponijo pri Banjskem polju. Ob tem je v stalnem stiku z avstrijsko policijo, srbski veleposlanik v Avstriji pa je državljane pozval, naj takoj kontaktirajo policijo, če pogrešano deklico prepoznajo.

Iskanje pogrešane Dane Ilić (2) se je prevesilo v osmi dan. Deklica je izginila na Banjskem polju v bližini mesta Bor v Srbiji 26. marca okoli 13.45. V času izginotja je bila oblečena v vijolično jakno in olivno zelene hlače. V iskanje deklice se je vključil tudi Interpol, ki je izdal rumeni nalog.

Zaradi Dankinega izginotja so v Srbiji prvič sprožili sistem za obveščanje Pronađi me (Najdi me).