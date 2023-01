Oglasila se je mama pogrešane Ane: Brian mi je rešil življenje, najden okrvavljen nož ne pomeni nič

Mati pogrešane Beograjčanke Ane Walsh, Milanka Ljubičić, pravi, da ne verjame, da je Brian škodil njeni hčerki, in dodaja, da jo je oboževal. Upa, da se bo vse rešilo v naslednjih dveh do treh dneh. Da so policisti v kleti hiše našli sledi krvi in ​​okrvavljen nož, zetu ne pripisujejo, saj je hiša, v kateri živita, najeta.

Milanka pravi, da se z Ano ni uspela slišati, da bi si čestitali za novo leto, namesto tega pa je od starejše hčerke Aleksandre, ki živi v Kanadi, izvedela, da je izginila.

»Gre za najeto hišo. Možno je, da je nekaj ostankov od prej. Vse to ne sme nič pomeniti. Bomo videli. Ne verjamem, da ji je kaj škodoval,« je dejala Milanka. »Kolikor ga poznam, jo ​​je oboževal. Rodila mu je tri otroke. Ne verjamem, da bi ji lahko naredil kaj slabega. Policijski postopek je, in veste, takoj zaslišijo najožje družinske člane.«

Nikoli se ni pritoževala

Milanka je bila pri Ani dvakrat po šest mesecev in enkrat po štiri mesece. »Nikoli nisem opazil, da bi med njima prišlo do kakršnih koli nesoglasij. Vedno sta bila dobro razpoložena. Pogovarjala sta se, smejala in sta po naravi bila glasna. Nisem opazila nič slabega, niti se mi Ana nikoli ni pritoževala. Drugič, zet absolutno ni agresiven, zelo je miroljuben, Ano obožuje. In zato me je vsa ta zgodba zelo pretresla,« je povedala Milanka. Lani ji je Brian rešil življenje:

»Ko sem bila nazadnje tam, sem ostala 4 mesece in to zato, ker sem imela zdravstvene težave. Zet me je slišal od zgoraj, bila sem v pritličju, in iz drugega dela hiše poklical hčerko. Imel sem možgansko krvavitev. Rešil mi je življenje. Kako naj reagiram? Lahko me samo skrbi,« odgovori Milanka na vprašanje, kako se je odzvala na novico, da so njenemu zetu Brianu odredili pripor.

Poroka po dolgi zvezi z enim razpadom

Ana in Brian sta se poročila leta 2015 po nekaj letih zveze. »Moja Ana je bila od začetka študija, diplomirala pa je iz filologije - francoščine, angleščine in španščine, več mesecev na študentski izmenjavi, kjer je spoznala Briana. Zvezo sta sicer vmes prekinila, a ko jo je Brian po dveh letih spet poklical, sta romanco nadaljevala. V zvezi sta bila več let in se poročila leta 2015. Prihajal je tudi sem. Rad ima Srbijo, obožuje našo hrano, čisto normalen človek je,« je povedala Milanka.

Anini in Brianovi sinčki so stari 2, 4 in 6 let. Anina prijateljica je izjavila, da ju je sprejela socialna služba, Milanka za to ni vedela, misla je, da so malčki pri Brianovi mami, Anini tašči.

»Zelo mi je žal, da nisem šla, ko me je klicala. 25. decembra mi je poslala sporočilo: 'Mami, lahko prideš jutri? A novembra sta bili obe hčerki pri meni, sami. Ana je odšla 7. decembra, Aleksandra pa 16. nazaj v Kanado. Razmišljala sem, da bi šla k Ani po novem letu, saj ima tri otroke, in bi tam ostala nekaj časa.«

Za izginotje je izvedela od starejše hčerke

»Ko me je nazadnje klicala, sem ravno pospravljala stanovanje. Nisem pričakovala, da me bo vprašala, če lahko pridem. Odgovorila sem ji, da ne vem, ali bom lahko jutri, a da bom poskusila pojutrišnjem, ampak da bi mi najbolj ustrezalo, da pridem po 1. januarju.Takrat mi je rekla: "Mami, saj ti ni treba januarja, lahko se vidimo v februarju". Potem nisva več komunicirali, ne po telefonskih sporočilih, ne po Viberju,« se spominja Milanka.

»Na silvestrovo me je poskušala kontaktirati točno ob 12. uri, poklicala me je ob 1. uri zjutraj. Takole sem dvignil glavo, globoko sem spala, videla, koliko je ura, in si rekla, da bom poklicala otroke jutri 1. januarja. To sem tudi naredila. Ana se ni oglasila. Potem sem klicala naslednji dan, ni se oglasila in ker vem, da je res preobremenjena z delom, da dela cele dneve, ni novo, da se ne slišiva vsak dan. Rekel sem, da bo poklicala. 1. januarja sem poklical okoli 7., 8. ure po našem času. Verjetno so spali. Ko pa vstanejo in vidijo sporočila, vedno odgovorijo. Sporočil pa ni bilo. Nisem klicala zeta. Slabo znam angleško, zato se ne morem pogovarjati z zetom, da bi se sporazumevala. Moja hčerka in zet komunicirata, z njim se slišita, a on ni vedel nič posebnega, tako da niti povedati ni mogel.«

Za Anino izginotje je izvedela od starejše hčerke. »Rekla mi je: 'Mami, ne vem, če ti lahko povem, ampak Ana je pogrešana.' Rekel sem ji: 'Kaj praviš?' 'Izginila je', mi je odgovorila. Od takrat nimam miru. Čakam na novico. Živim sama, mož mi je umrl pred štirimi leti, obe hčerki sta v tujini. Lahko si mislite, kako je biti popolnoma sam in bolan v vsem tem. Razmišljala sem, da bi šla v Ameriko, pa mi tudi starejša hčerka pravi, da dokler poteka preiskava ni ugodno potovati. Tudi jaz tako mislim in bi sigurno šla za malo dlje, ker imam tudi vizo,« pravi Anina mama, ki ne izgublja upanja, da se bo vse skupaj pozitivno rešilo.

»Popolnoma zaupam, da se bo to pozitivno rešilo v naslednjih dveh, treh dneh. Upam, da je tako, če vam povem iskreno ... Najnovejše informacije so, da so inšpektorji, ki preiskujejo lokalno odlagališče v Peabodyju, našli dokaze, povezane z Aninim izginotjem.«

Posnetki, ki so jih objavili lokalni mediji, prikazujejo preiskovalce v zaščitnih oblekah in policiste s psi lovci, ki preiskujejo odlagališče Newbury v Peabodyju. Policija je v nedeljo zvečer sporočila, da je bil Annin mož Brian aretiran zaradi zavajanja policije med preiskavo.

Na včerajšnjem zaslišanju Briana Walsha, žene pogrešane Ane Wash, matere treh otrok iz Beograda, je sodišče sporočilo, da so v kleti hiše našli poškodovan okrvavljen nož. Prijeli so ga in ovadili zavajanja policistov med preiskavo. Varščina Briana Walsha je bila določena na pol milijona dolarjev. Krivde ni priznal.

Poglejte, kako so skupaj praznovali otrokov rojstni dan.