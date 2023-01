Lepa Ana skrivnostno izginila za novo leto, na nogah tudi v ZDA

Ana Walsh, ki je odraščala v Beogradu, je skrivnostno izginila, potem ko je 1. januarja odšla od doma, da bi ujela polet.

Policija je sporočila, da Ana govori z vzhodnoevropskim naglasom, na njenem profilu na družbenih omrežjih je tudi fotografija iz Srbije. Pred poroko se je pisala Ljubičić, o sebi piše, da govori srbsko, angleško, špansko in francosko. Ameriški Boston Globe poroča, da Anina mama Milanka trenutno živi v Srbiji.

Po poročanju ameriških medijev je Ana s tremi sinovi in ​​možem Brianom novo leto praznovala v njuni hiši v Cohassetu. Njeno izginotje je mož prijavil v sredo, tri dni po tem, ko je zapustila hišo.

Je prišla do letališča?

Načelnik policije William Quigley je novinarjem povedal, da je Anin mož povedal preiskovalcem, da je naročila prevoz do mednarodnega letališča Logan v Bostonu, da bi odpotovala v Washington na delo v nepremičninsko podjetje. Od takrat je ni več videl.

Ana Walsh FOTO: Zaslonski posnetek, družbena omrežja

Mož je prodajal lažne slike Andyja Warhola Mediji spominjajo, da je bil Anin mož Brian leta 2021 na zveznem sodišču obtožen prodaje dveh lažnih slik Andyja Warhola kupcu iz Južne Koreje za 80.000 dolarjev. Policija je zdaj medijem sporočila, da se zdi, "da ta primer ni povezan z njenim izginotjem".

»Sorodnik je videl, da je Ana okoli 4. ure zjutraj zapustila svoj dom v Cohasset in se odpravila na letališče. Njen mož je spal, ko je odšla,« je povedal načelnik policije in dodal, da preiskovalcem ni uspelo ugotoviti, po katerem delu ceste je šla in ali je sploh prispela do letališča.

»Bili smo v stiku z vsemi letalskimi prevozniki, ta teden se ni vkrcala na letalo,« je povedal šef policije.

Med preiskavo je policija odkrila, da Walsheva ni pustila nobene digitalne sledi – 1. januarja je izklopila svoj telefon. Prav tako ni nobenega dokaza, da je po novem letu uporabljala svoje kreditne kartice.

Na petkovi tiskovni konferenci je Quigley dejal, da Ano obravnavajo kot pogrešano osebo, medtem ko oblasti preiskujejo gozdno območje v bližini njenega doma.

Pet dni po izginotju je zgorel njihov nekdanji dom. FOTO: Zaslonski posnetek, družbena omrežja

Pet dni po izginotju jim je zgorel nekdanji dom Skrivnost se je poglobila v petek, pet dni po izginotju, ko je v Anini nekdanji družinski hiši v Cohassetu izbruhnil požar. Glede na to, da se je družina odselila nekaj mesecev prej, je policija dejala, da je še prezgodaj ugotavljati, ali je požar povezan z njenim izginotjem.

»Poskušamo najti Ano in jo varno pripeljati domov. Ni normalno, da izgine, a trenutno ni znakov, da bi bilo njeno izginotje povezano s čim sumljivim ali kriminalnim,« je dejal Quigley in dodal, da se je iskanju pridružila posebna ekipa državne policije za nujne primere.