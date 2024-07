Obsojen na 25 let zapora: Svojo ženo je žalil, tepel, posiljeval, grozil s smrtjo ...

Nasilnež je bil star 17 let, ko je njegova družina 14-letnico kupila od njene matere. Od takrat naprej se je začel izživljati nad nesrečno deklico, potem ženo in njunima otrokoma, kar je trajalo od leta 2005 do 2019, ko je žrtvi z otroki uspelo pobegniti.

Sodnik reškega sodišča Domagoj Vučkov je moškega (36) iz osrednje Hrvaške obsodil na enotno kazen 25 let zapora zaradi vrste hudih spolnih deliktov in kaznivih dejanj zoper zakon, družino in otroke. Sodbo je sprejel senat okrožnega sodišča na Reki, ki mu je predsedoval.

Kazen 25 let zapora je najvišja posamezna sankcija v primeru spolnih deliktov in kaznivih dejanj zoper družino in otroke, ki je bila kadarkoli izrečena na Reki od osamosvojitve Hrvaške, redka pa je tudi na območju celotne države, saj so izrečene kazni za kazniva dejanja zoper tovrstne zločine večinoma sramotno nizke.

Ta sodba je pozitiven razvoj sodne prakse, ki bi ji morala slediti sodišča vsepovsod.

Sodnik Domagoj Vučkov je za 24sata povedal: »Svoje delo le opravljam vestno, sodim po svojem najboljšem znanju, vesti in dejstvih, ki izhajajo iz dokaznega postopka,« je bil kratek. O sodbi, na katero se zdaj nasilnež lahko pritoži, ni želel veliko povedati. Rekel je le, da žrtev in njeni otroci potrebujejo mir.

Kriv v osmih točkah obtožnice

Storilec je bil spoznan za krivega kaznivih dejanj, navedenih v osmih točkah obtožnice, in kot je ob izreku sodbe navedel sodnik, je bil obsojen za šest kaznivih dejanj kršitve otrokovih pravic, dve posilstvi, štiri hujša kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in kaznivo dejanje trgovine z ljudmi.

Svojo ženo je žalil, tepel, omalovaževal, ko je bila zunaj zakonske zveze in v zakonu, ji grozil s smrtjo, jo držal v odvisnem razmerju ter imel z njo spolne odnose proti njeni volji in brez njene privolitve. Tako je v obdobju od 2005 do 2017 šestkrat zanosila in rodila šest otrok.

V prvi točki sodbe je navedenih več primerov fizičnega in psihičnega trpinčenja žene in mladoletnih otrok, ki se je začelo v začetku leta 2005 in je trajalo do februarja 2019.

Svojo ženo je ves čas psihično in fizično trpinčil, ji grozil, da jo bo prijavil, da živi nezakonito na Hrvaškem, če bo kaj storila, da ji bo odvzel otroke in jo ubil, če ga bo zapustila, ves čas pa jo je tepel, tudi ko je bila noseča.