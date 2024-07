Tragedija: enoletna punčka se je utopila v bazenu: kopala se je z bratcem in sestrico, nato nehala dihati

Iz Srbije poročajo o tragičnem dogodku, ko se je pri Vrbasu v ponedeljek v bazenu utopila enoletna deklica.

Po besedah ​​mame se je nesrečna punčka z bratom (7) in sestrico (3) kopala v približno 25 centimetrov globokem gumijastem bazenu, navaja Nova.rs. V nekem trenutku je v hišo vstopil sin in povedal, da sestrica ne diha. Starši so jo brez znakov življenja pripeljali v Splošno bolnišnico v Vrbasu.

Na truplu ni bilo znakov nasilne smrti, odredili so obdukcijo ter vzeli vzorce urina in krvi staršev.