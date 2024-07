Voznik (29) zbil otroka, ukrepali bodo zoper njegove starše

Včeraj po 22. uri so bili na PU Novo mesto obveščeni, da v zdravstvenem domu oskrbujejo otroka, ki naj bi ga zbil osebni avtomobil.

Policisti PP Krško so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo v naselju Kerinov Grm. 29-letni voznik je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in zbil otroka, ki je prečkal cesto. Lažje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli, odpeljali v zdravstveni dom, od tam pa v bolnišnico. Policisti bodo povzročitelju nesreče zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 88 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 254 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo, v kateri se je huje poškodoval motorist, prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Ukrepali bodo tudi zoper starše otroka, ki so opustili dolžno nadzorstvo nad otrokom, ko je bil udeležen v cestnem prometu.