Nova razkritja tragedije v Skadru: po Alminem odhodu od doma je mož naredil to

Albanska novinarka Anila Hoxha​ je razkrila nove podrobnosti tragedije v Skadru, kjer je življenje končala 39-letna Alma Bushati Arrazi, ki se je, kot smo že poročali, skupaj s tremi otroki utopila v reki Bojani.

Hoxhova pravi, da se Alma in njen mož Ergis Arrazi nista razumela mesec dni, ko je nedavno zapustila hišo, je medtem zažgal vse njene stvari, kar je dokazalo tudi tožilstvo.

Po besedah ​​novinarke je Ergis s svojega telefona izbrisal vso komunikacijo z Almo v zadnjem mesecu, prav tako jo je večkrat blokiral. Vendar je Alma upala, da ji bo uspelo rešiti družino. Zato mu je odpustila in ostala z njim, vse dokler ga spet ni videla z ljubico.

Alma je imela dober odnos z ženo Ergisovega brata, ki je šokirana zaradi tragedije. Novinarka je še povedala, da je Ergis bratovi ženi poslal sporočilo in jo vprašal, zakaj mu ni povedala, da ga je Alma videla z ljubico.

Na tožilstvu so zaslišali tudi Alminega očeta, sestro in brata. »Zaseženi so še drugi snemalniki, ki so bili predani tožilstvu. Tam sta še dva poslovna objekta, za katera je bila podana zahteva za pregled varnostnih kamer,« je povedala novinarka Hoxhova, poroča telegraf.rs.

