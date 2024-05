Ljubica Alminega moža je v težkem duševnem stanju. Po tragediji je odkrila ...

Čeprav je od grozljive tragedije, ki je po skoku Alme Arrazi in njenih treh otrok v Bojano, pretresla vso regijo, minilo že nekaj dni, se stvari še kar ne umirjajo. Albanska novinarka Anila Hodža je povedala, da je Almin mož Ergis zaradi varnosti sam v celici.

Po tragediji so ga aretirali in obtožili nasilja v družini in napeljevanja k samomoru. Njegova ljubica, katere identiteta še ni razkrita, je v težkem psihičnem stanju in je policija še ni zaslišala. Je pa po tragediji povedala, da Alme ni srečala, ampak le Ergisove otroke.

Policija tragični dogodek še preiskuje in trenutno je v ospredju vprašanje, kje je bil Ergis v času, ko je Alma z otroki skočila v Bojano. Strokovni pregled Ergisovega telefona je pokazal, da sta z Almo živela v isti hiši, čeprav že dolgo nista komunicirala drug z drugim, poroča telegraf.rs.

Vrnila se je nazaj k možu

Oglasil se je tudi brat Alme Arrazi Shkeljzen Bušat in povedal podrobnosti o sporih med Almo in njenim možem, ki so se končali s tragično smrtjo.

»Z Almo sem zadnjič govoril 1. maja in jo vprašal, kako je, kaj se dogaja. Izvedel sem, da je imel mož razmerje z drugo in zato se je sestra skregala z njim,« je povedal. Povedal je, da je bila Alma nekaj časa pri njih, potem pa se je vrnila.

»Spet je začela komunicirati z možem, ker je rekla, da želi ostati z njim. Vrnila se je k njemu, a jo je svak spet prevaral z istim dekletom. Osebno je ne poznam, ne vem, ali jo je moja sestra poznala. Povedala mi je, da sumi neko dekle. Vzela mu je telefon, na katerem je bil tudi posnetek. Alma in Ergis sta bila poročena okoli 12 let. Skupaj sta bila zaradi ljubezni, ne zaradi koristi,« je zaključil Almin brat, poroča mondo.rs.

Spomnimo, Alma je z otrokoma izginila 2. maja, njen mož Ergis pa je njuno izginotje prijavil šele 3. maja. Almino truplo in truplo otrok so potegnili iz reke Bojane.