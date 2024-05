Našli truplo druge deklice, ki se je skočila v reko skupaj z mamo, sestro in bratcem

Albanijo je včeraj pretresla tragična vest. Kot smo poročali, je v mestu Skader ženska s tremi otroki skočila v reko Bojano. Lokalni mediji poročajo, da je mož grdo ravnal z njimi in da bi bil lahko to razlog za tragedijo, a je osumljeni Ergis Arazi takšne navedbe zanikal.

Moža in očeta Ergiza A. (31) so aretirali zaradi nasilja v družini. Preiskava je pokazala, da naj bi Alma A. pred izginotjem na moževem telefonu videla fotografije ljubice.

Alma A. (39) je izginila v četrtek, 2. maja, ko je s tremi otroki, dvema deklicama, starima 8 in 9 let, ter dveletnim sinom skočila v reko Bojano pri Skadru. Truplo ene deklice je v soboto opazil ribič, truplo druge deklice pa so našli danes.