Nove nelogičnosti primera, ki je pretresel regijo! »Čudno, Almina družina nekaj prikriva«

Potem ko so v četrtek, 2. maja, našli trupla Alme Bushati Arrazi​ (39) in njenih treh otrok, s katerimi je skočila v reko Bojano, preiskava še poteka, novinar albanskega časnika Dritan Laci pa trdi, da je v tem primeru treba raziskati tudi možnost umora.

Srbski strokovnjaki na drugi strani poudarjajo, da so okoliščine tega primera izjemno nejasne. Koordinatorka Varne hiše Vesna Stanojević o primeru Alme Arrazi pravi, da je zelo sumljivo, da se ni oglasil nihče iz družine nesrečnice.

»Videti je, da so ti družinski odnosi skrhani, sprašujem se, zakaj se ne pojavi nihče iz njene družine. Pojavi se samo njegova družina in njegov oče, ki jo krivi za umor njegovih vnukov, ne krivi svojega sina, da je nasilen. Iz njene družine se ne oglasi nihče, da bi pojasnili, zakaj je mati uničila ne samo sebe, ampak tudi tri majhne otroke,« pravi Stanojevićeva.

Navaja tudi, da bo partner Alme Arrazi, Ergis Arrazi, ki je v priporu zaradi suma surovega nasilja nad nesrečnico in njunimi otroki, ki je privedlo do usodnega izida, povedal vse, kar bo koristilo le njemu, in da od njega ni pričakovati resnice o družinskih težavah.

Zelo nenavadno

Vesna Stanojević poudarja, da je zelo nenavadno, da se na pogrebu deklice ni pojavil nihče iz družine Alme Arazi, je pa nenavadno tudi to, da je najstarejša deklica, ki so jo prvo potegnili iz reke, pokopana sama. »To je povsem nenavadno, saj gre za vnukinjo. Tudi mamo so našli, ampak zakaj je bil prvi pogreb enega otroka in ne vseh, je zelo čudno ... In zelo nenavadno je, da njena družina molči, očitno nekaj dogajanja skrivajo ali pa so v šoku, da ne morejo priti k sebi.«

Skočila, ker ji je bil partner nezvest?

Neposredni razlog za skok z mostu in poboj otrok ter samomor naj bi bila nezvestoba partnerja Ergisa. »Neposreden razlog za njen skok je, da ga je videla v avtu z mlado 18-letnico. Torej nekje obstaja neki neposredni razlog, zakaj se je to zgodilo. Kaj se je tam res zgodilo, bomo še videli, a po drugi strani, res je nekje problem, o katerem se ni govorilo,« pravi strokovnjakinja in dodaja, da ostaja vprašanje, kaj jo je spodbudilo k tako drastični potezi.

Almo so pokopali ločeno od otrok

Člani družine Alme Arazi so truplo 39-letnice odpeljali v Drač. Po poročanju albanskih medijev so jo pokopali včeraj opoldne, njene otroke pa so pokopali v Skadru, saj družina njenega moža ni dovolila, da bi jo pokopali skupaj z otroki.

Izpoved Almine sestre

Sestra Alme Arrazi je v boleči izpovedi razkrila, kakšen je bil zakon njene sestre. Genta je povedala, da sta imela Ergis in Alma slab odnos zaradi njenega ljubosumja, ker jo je nenehno varal, navedbe, da je njena sestra depresivna, pa je označila za obrekovanje.

»Žalil jo je, pljunil ji je v obraz. Vse slike imam v telefonu. Sestra mi je rekla, naj jih shranim. Imam tudi njegove fotografije s tistim dekletom v avtu,« je povedala in dodala, da ji je Ergis grozil, ko so šli prijavit, da je pogrešana skupaj z otroki in da na pogreb otrok Almina družina ni bila vabljena, poroča mondo.rs.