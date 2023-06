Morilca Uroša preselili, takoj je zakuhal novi incident

Uroš Blažić, ki je v Srbiji v Duboni in Malemu Orašju izvedel grozljivi strelski pohod, je bil po mesecu dni opazovanja iz specialne zaporniške bolnišnice v Beogradu – tam je bil zaradi psihiatričnega opazovanja in ocenjevanja – premeščen v pripor. Tam je kmalu po prihodu pretepel svojega cimra, razlog naj bi bilo smrčanje.

Cimer mu ni ostal dolžen

Pazniki so hitro reagirali in na srečo obvladali Uroša, ki bo za nov napad verjetno ponovno kaznovan. Srbski Informer piše, da je prepir zanetil Uroš, ki je cimra tudi prvi udaril. Ta mu ni ostal dolžen, a so na srečo stopnjevanje obračuna preprečili pazniki. Blažić menda nima vidnih poškodb, medtem ko jo je cimer odnesel z modrico na obrazu.

Kakšna bo psihiatrična ocena, bo treba še malo počakati. Je pa od tega odvisno, ali mu bodo sodili za masaker ali bo končal v kakšni ustanovi zaprtega tipa.

Mama Biljana zaslišana

Tožilstvo je v primeru morilskega pohoda zaslišalo 37 prič, med drugim tudi Uroševo mamo Biljano. Ta je ostala brez sina Uroša, ki je v priporu, priprti pa so tudi njen mož Radiša (55), brat Goran G. (49) in 19-letni bratranec, saj so pri njih našli arzenal nelegalnega orožja.

Spomnimo, maja se je v Srbiji zgodil morilski pohod Uroša Blažića, ki je ubil osem ljudi. Po dejanju je skušal pobegniti, a so ga kmalu izsledili in prijeli.