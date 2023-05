To znano Slovenko so povezali s teroristom iz Srbije (FOTO)

Po morilskem pohodu – nekateri so dejanje označili za terorizem – Uroša Blažića pri Mladenovcu v Srbiji (več o tem na povezavi), v katerem je umrlo osem ljudi, več je bilo ranjenih, v javnost prihajajo podrobnosti o njegovem življenju, med drugim so ga povezali tudi z znano Slovenko.

Srbska Republika piše, da se je monstrum lani družil z razvpito Slovenko Denise Dame, ki se je pred časom udeležila resničnostnega šova Zadruga in nato ostala v Beogradu. Kot pišejo, posedujejo posnetek orgij, v katerih sta bila udeležena skupaj s še enim tekmovalcem iz Zadruge, Filipom Carom. Prav zadnji naj bi celotno dogajanje v beograjskem stanovanju posnel.

Posnetek naj bi prikazoval, kako Blažić liže stopala Slovenke, jo poljublja, boža po golem telesu. Ko vstane, ji je snel še tanga hlačke, ki je imela do tistega trenutka oblečene.

​

Denise Dame naj bi za Republiko potrdila, da so se šli vroče igrice, a da Blažića ni poznala: »Ko pomislim in pogledam posnetke, to je res bil on. Imel je nekakšen čuden pogled, a mi to takrat ponoči ni bilo strašno, fant je zagotovo popil, nihče takrat ni bil ravno trezen, saj razumete, kaj želim reči,« je dejala. Dodala je še, da ga je komaj nagnala iz stanovanja, ji je pa žal, da je bila v stikih s takšno osebo, saj obsoja vsakršno nasilje. Ob vsem tem je izjavila še, da ne želi govoriti o vsem tem v tako težkih trenutkih, vsem, ki so izgubili svoje bližnje, pa izreka iskreno sožalje.