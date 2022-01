Hrvaška policija v Beogradu: razkrili podrobnosti o posnetku in pretepu v klubu

Že dva tedna minevata od izginotja Splitčana Mateja Periša. Vsak dan se v medijih pojavljajo nove podrobnosti, nekatere med njimi so resnične, druge ne. Pred dnevi so se v Beograd odpravili tudi hrvaški policisti, da preverijo in izmenjajo informacije s srbsko policijo.

Po vrnitvi na Hrvaško so danes na novinarski konferenci povedali svoje ugotovitve. Zatrdili so, da Mateja iščejo najbolj usposobljeni in izkušeni srbski policisti, ki pri tem uporabljajo vso razpoložljivo opremo za tovrstne akcije. Vodja kriminalistične policije Antonio Gerovac je pojasnil, da za zdaj nič ne kaže na to, da bi bilo Matejevo izginotje povezano z nasilnim incidentom v klubu, kjer se je zabaval v družbi prijateljev. Med drugim je potrdil tudi pristnost posnetka, ki prikazuje plavalca v Savi, vendar obenem opozoril, da ne vedo, ali je na posnetku Matej. Potrdil je tudi, da so zaznali signal z Matejevega telefona, vendar je mogoče tudi, da ga ni imel pri sebi Matej. Signal naj bi bil nazadnje zaznan na bregu reke Save, zato so iskalno akcijo intenzivneje nadaljevali na tem območju. Pojasnil je še, da imajo delovno različico o tem, kaj se je dogajalo na večer pred silvestrovim, ko je izginil 27-letni Splitčan, ampak je ne morejo deliti z mediji.

Je Matej užival droge?

V medijih so se pojavila tudi številna ugibanja, predvsem po objavi posnetkov, ki prikazujejo Mateja, kako teka po ulicah Beograda, da je na usodni večer vzel kakšno drogo. Gerovac tega ni želel komentirati. Napovedal pa je nova zaslišanja Matejevih prijateljev, da pojasnijo čim več podrobnosti iz tistega večera in njihovega časa v Beogradu. Povedal je še, da so v stalnih stikih z Matejevim očetom in ostalo družino ter da bodo naredili vse, kar je mogoče, da Mateja najdejo živega.