Našli še en posnetek, na katerem je pogrešani Matej (VIDEO)

Mineva že 14. dan od misterioznega izginotja 27-letnega Splitčana Mateja Periša. V Beogradu še vedno poteka intenzivna iskalna akcija. Srbski mediji so objavili nov posnetek nadzornih kamer, ki so ujele pogrešanega Mateja. Kot kaže, ga je posnela še ena kamera, kako je ob 1.44 uri tekel po Karađorđevi ulici proti Brankovemu mostu. Matejev oče je potrdil, da je na posnetku skoraj zagotovo njegov sin. Medtem so posnetek, na katerem moški plava v reki Savi, poslali v pregled strokovnjaku, da bi potrdil pristnost posnetka.

Srbski mediji medtem še poročajo, da so odkrili, da je Matejev mobitel zadnjič oddajal signal na Sava promenadi, na mestu, kjer naj bi po njihovem šel v reko. »Nekaj baznih postaj je zaznalo signal na tem mestu, zaradi česar lahko zožimo obseg preiskave.« Ob tem pa opozarjajo, da je povsem mogoče, da mobitela ni imel pri sebi Matej.

Matejev prijatelj je medtem medijem poslal sporočilo in v njem zapisal, da preživljajo izjemno težko obdobje. Opozoril je na številne lažne informacije, ki prihajajo v medije, in izpostavil, da je vsakodnevno pod vprašajem njihova integriteta. Trdi celo do skupina prijateljev ves čas prejema neprimerna sporočila.