Oče pogrešanega Mateja: Ni dokaza, da je moj sin šel v Savo

Minilo je že več kot deset dni, odkar je v Beogradu skrivnostno izginil 27-letni Matej Periš iz Splita. A do tega trenutka novih podatkov, ki bi osvetlili njegovo izginotje, ni. Nekateri mediji poročajo, da naj bi odkrili, kje se je njegov telefon, ko je še delal. Nekateri poročajo, da je to bilo v bližini Velikega vojnega otoka, drugi, da na sprehališču ob Savi.

Da ni v primeru nič novega, je za Slobodno Dalmacijo potrdil tudi Mateje oče Nenad Periš, ki je poudaril, da ni nobenega pravega dokaza, da je njegov sin šel v reko Savo. Oče pogrešanega Mateja je spregovoril tudi o mobilniku, ki ga navajajo kot enega ključnih pri odkrivanju, kaj se je zgodilo. Pravi, da po njegovih podatkih telefona niso našli, da pa so pridobili izpise klicev in sporočil in da so preiskovalci dobili določene podatke, ki bi preiskavo lahko usmerilo drugam.

»Ni dokazov, da je končal v reki, a vendar je reka šoleg kraja, kjer je bil in to je območje, ki ga ni lahko raziskati in tam se lahko skrije veliko stvari. Vem, da preverjajo tudi na kopnem preverjajo in da iskanje na reki ni edino,« je povedal oče pogrešanega.

V Beograd so v ponedeljek prišlli tudi predstavniki hrvaške policije. Kot poroča Nova.rs so jih srbski kolegi obvestili o nadaljnem poteku preiskave. Gostil jih je srbski minister za notranje zadeve in načelnik beograjske policije, prisoten je bil tudi oče pogrešanega Mateja.

A kot je dodal, ga policija na prepoznavo kakršnihkoli stvari še ni pozvala in zato domneva, da niso še nič našli.

V nočnem klubu ni bilo fizičnega obračuna

Matej Periš. FOTO: Mup, Osebni arhiv

Dotaknil se je tudi dommnevnega spora v nočnem klubu, kjer naj bi se Matej sprl z nekimi Zadrčani. Pravi, da so mu Matejevi prijatelji povedali, da ni bilo nič resnega, kar bi nakazovalo, da je povezano z izginotjem. Bolj naj bi šlo za besedni obračun in kot je poudaril zaenkrat ni nobenih informacij, da bi se v klubu zgodil fizični obračun.