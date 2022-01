Oglasil se je eden od prijateljev pogrešanega Mateja Periša

V noči na 31. december 2021 je v Beogradu praktično brez sledi izginil 27-letni Splitčan Matej Periš. Nadzorne kamere, tiste iz gostiln ali na ulicah, so ga ponekod ujele, potem pa se je enostavno izgubil. Pojavil se je tudi posnetek plavalca, ki je zaplaval v ledeni Savi, a še vedno niso potrdili, da je bil na posnetku res Matej. Prav strugo Save še vedno prečesavajo potapljači. Za zdaj brez uspeha. Hkrati pa za nekatere še vedno tli upanje, da je morebiti nekje živ (kaj je povedala jasnovidka Sandra Skender, poglejte na povezavi).

Mnogi so bili kritični do prijateljev pogrešanega, češ zakaj so tako pozno prijavili njegovo pogrešanje in zakaj se zdaj ne oglasijo in javno razjasnijo, zakaj je sploh Matej pobegnil iz kluba in začel tako brezumno tekati po mestu.

Po več dneh molka se je oglasil eden od Matejevih prijateljev, podpisali so ga z M. B., in za srbski Kurir povedal: »Najpomembnejše je, da resnico poznajo tisti, ki nas poznajo, in tisti, ki jo morajo poznati, da bi ohranili svojo zasebnost in mir. Vse to s ciljem, da smo maksimalna podpora Matejevi družini in preiskovalnim organom, ki sodelujejo pri njegovem iskanju. Internet je poln laži in neresnic. Gospod Nenad Periš govori v imenu vseh nas.« Zahvalil se je tudi za razumevanje.