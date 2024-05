Mario(8) našli mrtvo napol golo in okrvavljeno: sumijo, da jo je ubil stric

Malo Mario (8), ki so jo sinoči našli mrtvo v grmovju v vasi Jajia pri Botošanu v Romuniji, so najverjetneje posilili in nato ubili, povzema srbski Telegraf.

Sumijo, da je deklico, ki je sinoči okoli 20. ure izginila na poti do sorodnikove hiše in se ni več vrnila, ubil njen stric.

Po poročanju romunskih medijev je Maria sinoči okoli 20. ure odšla od doma proti stričevi hiši, a tja menda nikoli ni prišla in niti se ni vrnila domov.

Zaskrbljeni starši so poklicali policijo.

Sledila je obsežna iskalna akcija, v katero so bili vključeni številni policisti, gasilci in občani, ki je trajala dolgo v noč. Na žalost so otroka nazadnje našli mrtvega v grmovju.

Truplo deklice je bilo napol nago in okrvavljeno, stric pa naj bi otroka posilil in ubil.

Policija zdaj išče osumljenca umora in posilstva otroka. Razporejeni so v radiju približno 40 kilometrov od kraja zločina in ustavljajo voznike ter jim kažejo njegovo fotografijo.