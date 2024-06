Slovensko rajanje starih in mladih: pivo za 5,50 evra je bilo domala polovico cenejše, kot je v Københavnu (FOTO)

Kako spektakularno se je končala premiera Slovenije na letošnjem evropskem prvenstvu v nogometu! Slovenci so namreč iztržili izjemno pomembno točko v boju s favorizirano Dansko (1:1) in ohranjajo možnosti za zgodovinski preboj v osmino finala eura. Naslednji tekmec izbrancev selektorja Matjaža Keka bo Srbija, ki je sinoči igrala z Anglijo, slovanski derbi bo v četrtek (15.00) v Münchnu.

20.000 Dancev se je zbralo v Stuttgartu, Slovencev pa 10.000. 5,5 je cena piva med večino stojnic v prostorih za navijače. 20. junij je dan naslednje slovenske tekme, v Münchnu s Srbijo.

Slovenci so slabše vstopili v tekmo z Dansko, toda nato stopnjevali svojo igro in bili iz minute v minuto boljši. To se je morda pričakovalo že nekaj dni, potem ko so bili tudi njihovi rojaki v Stuttgartu in okolici iz dneva v dan glasnejši.

Kot zatišje pred viharjem bi lahko opisali sobotno ozračje iz zornega kota slovenskih obiskovalcev v Stuttgartu. Teh je bilo namreč takrat resda še malo, zlasti v primerjavi s številčnejšimi Danci. Slednji so napolnili pivske vrtove, po katerih to mesto resda ne slovi tako kot München, toda obenem se je na euro prav z začasnimi prizorišči prehranjevanja in tudi veseljačenja dobro pripravilo in tako že pot iz prostorov glavne železniške postaje k tramvajskim progam in bližnjem parku ponuja mogočen »Biergarten«, v katerem so se Skandinavci ves konec tedna odlično počutili. Sijalo je sonce, severnjaki res niso hrepeneli po dolgih rokavih, pivo za 5,50 evra pa je bilo domala polovico cenejše, kot je v Københavnu.

Druge cene v ponudbi so si po vsem mestu ob montažnih stojnicah in dolgih »gasilskih« mizah ter klopeh med seboj podobne: pečena klobasica v štručki stane 5 ali 6 evrov, s krompirjevo solato tri evre več. Najbolj znana lokalna jed Maultaschen (dva velika žepka bodisi z mesnim bodisi zelenjavnim nadevom) in omenjeno krompirjevo solato, ki je na jugu Nemčije res pogosto na krožniku, med 13 in 15 evrov, evro več znaša polovica pečenega piščanca z ocvrtim krompirčkom.

V vrstah za omenjena okrepčila, največkrat pa za pivo, smo v sončnem stuttgartskem koncu tedna največkrat srečevali Dance, tudi Hrvate, ki so v soboto na velikih zaslonih spremljali berlinski polom svojih reprezentantov na premieri s Španijo, in seveda Škote, ki so se preselili z münchenske premiere.

In Slovenci? Na tribunah prostornega stuttgartskega stadiona, po zmogljivosti tribun na 5. mestu v Nemčiji, se jih je zbralo dobrih 10.000. V četrtek jih bo v Münchnu še več. »Navijače smo v nekaj več kot 30 avtobusih iz Slovenije pripeljali na to prvo tekmo,« nam je na uradnem zbirališču slovenskih navijačev v osrčju Stuttgarta, kjer je bil včeraj tudi Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, dejal Jure Uranjek iz turistične agencije Kompas, ki tokrat prvič sodeluje s Collegiumom, agencijo za mlade. Nemčija je sicer večini slovenskih navijačev kar lahko dosegljiva, v primeru tega eura za mnoge ni bilo nuje organiziranega potovanja s katero od turističnih agencij.

Vzkliki tudi kolesarskima rivaloma

Nedeljski sprehod po središču Stuttgarta je razkril, da je bilo največ gneče okrog uradne navijaške cone na Schlossplatzu oz.po slovensko Grajskem trgu. Tam je bilo poskrbljeno tudi za najmlajše v različnih aktivnih oblikah nogometne igre, namiznem tenisu z izkrivljeno mizo, druženju, starejši so prepevali in nazdravljali, prijateljsko ozračje je bilo opazno med obema nacijama – dansko in slovensko. Prva je bila prepričana o vlogi favorita – »Zmagali bomo s 4:0,« nam je napovedal Jesper iz.Ârhusa –, in se pridružil rojakom v vzklikanju imena kolesarskega rojaka Jonasa Vingegaarda. Iz slovenskega navijaškega tabora pa je pri priči sledil odgovor: »Ta-dej Po-ga-čar,« je vzklikala množica iz Ribnice, Cerknice, Kopra, Kranja in drugih krajev naše dežele. Prav vsi pa so uživali v glasbenem nizu tako popevk, kot skladb slovenskih rokovskih skupin in narodnozabavnih viž na prej omenjenem uradnem zbirališču privržencev iz Slovenije. Tako je veselo ozračje pospremilo množico k nogometni areni in prizorišču prve tekme naše reprezentance na nogometnem euru po dolgih 24 letih.