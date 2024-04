Malo Danko išče vsa Evropa: sumijo, da je bila ugrabljena

V preiskavi izginotja Danke Ilić (2) iz Bora v Srbiji, ki so jo nazadnje videli 26. marca na Banjskem polju, so se včeraj pojavile nove sledi. Te po neuradnih informacijah podpirajo sum, da je bila deklica odpeljana čez mejo. V torek so prispeli tudi prvi rezultati forenzičnega pregleda telefona Dankine mame Ivane, ki je deklico videla zadnja.

»Obstajajo indici, da so na materinem telefonu iskali mejni prehod med Srbijo in Romunijo, in sicer prehod Kladovo–Turnu–Severin. V spletnem brskalniku so iskali tudi višino zagrožene kazni za določeno kaznivo dejanje,« pravi vir in dodaja, da poleg tega obstajajo podatki, da so na dan izginotja male Danke na mejnem prehodu z Romunijo posneli avto z otrokom, ki je bil podoben pogrešani.

Po neuradnih informacijah naj bi policisti s pregledom kamer z mejnega prehoda Kladovo-Turnu-Severin ugotovili, da sta prehod med Romunijo in Srbijo prečkali dve ženski. Zanimivo je, da sta posneti ženski na mejnem prehodu videti kot tisti, ki so ju v soboto zvečer posneli na Dunaju z deklico, ki neustavljivo spominja na malo Danko.

Pregled posnetkov kamer razkriva, da sta mimo mejnega prehoda peljala vsaj dva osebna avtomobila, v katerih sta bili osebi, ki sta bili videti kot ženski s posnetkov z Dunaja in za kateri je občan, ki je posnel video s svojim telefonom, navedel, da se pogovarjata v romunskem jeziku.

Kompleksna preiskava

»Preiskava je kompleksna, kosi se počasi sestavljajo. Za zdaj obstajajo nekateri novi indici, ki govorijo o tem, da je bil otrok ugrabljen. Nadaljnje delo se zagotovo nadaljuje,« pojasnjuje vir.

Kot je povedala majorka policije v Upravi kriminalistične policije Bojana Otović Pjanović, ki na terenu vodi iskanje Danke Ilić, so zdaj vsi osumljeni in nobena možnost ni izključena iz preiskave.

»Kar se mene tiče, so zdaj vsi osumljenci. Ničesar ne izključujemo, trenutno je preiskava dinamična in obsežna, izvaja se veliko število pregledov, preverja se vsak, tudi najmanjši znak ali sum, da je oseba lahko povezana,« je včeraj povedala Otović Pjanović in dodala, da vsi upajo, da bo razplet pozitiven.

Viri še pravijo, da so strokovnjaki opravili strokovni pregled posnetka, ki ga je policiji posredoval Srb z Dunaja in ugotovili visoko odstotno ujemanje. Sodni izvedenec dr. Ljubiša Božić pravi, da je, čeprav je posnetek slabe kakovosti, mogoče z gotovostjo ugotoviti, ali gre za Danko, in to s primerjalnim izvedenstvom. Posnetek, kot nam je pojasnil, primerjajo s fotografijami dekleta in podrobno pogledajo vse telesne lastnosti.

»Primerjalne izvedenske preglede praviloma opravljata dva človeka. Eden, ki tehnično izlušči in primerja posamezen kader, torej tisti kader, ki bi najbolj ustrezal fotografiji dekleta, drugi pa dela primerjave,« pravi dr. Božić in dodaja: »Vsaka podrobnost je pomembna in ne glede na kakovost posnetka se z gotovostjo lahko ugotovi, ali je to ona. Primerjajo se poteze obraza, videz čela, ustnic, ušesnih mečic, nepravilnosti, nos, oblika glave, vse, kar je unikatnega.«

Dunaj na nogah

Kot vemo, je dunajska policija izdelala fotorobot dveh romunskih državljank, za kateri sumijo, da sta na posnetku z Dunaja z dekletom, ki spominja na Danko Ilić.

»Ženski na posnetku policija intenzivno išče. Glede na to, da se ne vidi obrazov, ju iščejo s pomočjo fotorobotov, « pravi vir in dodaja, da je za dekletom razpisana rumena Interpolova tiralica, na kateri so vse informacije o njej, poroča informer.rs.