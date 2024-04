Tega glede deklice Danke ne izključujejo: analizirali posnetek z Dunaja, oglasila se je avstrijska policija

Odkar je v javnost prišel posnetek z Dunaja, na katerem naj bi bila pogrešana Danka Ilić iz Bora, se je začelo ugibati o morebitni ugrabitvi z namenom posvojitve. Po besedah ​​Ibra Ibrahimovića iz Urada za boj proti trgovini z ljudmi, je primer ugrabitve zaradi nezakonite posvojitve skoraj neznan.

»Še vedno ne vemo, ali je posnetek, ki je nastal na Dunaju, pristen. Glavni namen trgovine z ljudmi je izkoriščanje. Otroci so večinoma prisiljeni v beračenje, poroko ali spolno izkoriščanje,« je dodal. Ibrahimović ob analizi posnetka z Dunaja poudarja, da se domnevne Romunke na posnetku čudno obnašajo, saj so videti preveč sproščene.

Žrtev trgovine z ljudmi?

Bojana Otović Pjanović iz srbske policije je ob tem povedala, da v tem trenutku ni izključena možnost, da je pogrešana Danka žrtev trgovine z otroki.

»Zelo bi si želel, da bi bila punčka živa in vsi upamo na to, in glede na to, da vem, kakšna ekipa ljudi dela in koordinira in usmerja, sem prepričana in upam ter želim biti optimistka, da bo konec preiskave prinesel pozitiven epilog,« je povedala za RTS.

O posnetku se je oglasila avstrijska policija

»Ne moremo trditi s 100-odstotno gotovostjo, ali na posnetku res pogrešana deklica,« je povedal tiskovni predstavnik dunajske policije Marcus Dietrich, navaja Blic. Avstrijska policija namreč s pomočjo razpoložljive tehnologije še vedno poskuša potrditi identiteto punčke na posnetku.

»Moški, ki je posnel posnetek, je bil zaslišan in da trenutno ni drugih prič. Prioriteta policije je najti dekle s posnetka in obe ženski, s katerima je bila v družbi. Preiskava še poteka in naši kriminalisti dobro napredujejo. Takoj, ko bomo imeli nove informacije, bomo nemudoma obvestili javnost,« je še dejal tiskovni predstavnik dunajske policije.