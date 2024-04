Nekdanji načelnik policije o Dankinem izginotju: »Deklico so najbrž dlje opazovali«

Včeraj je minil en teden, odkar je izpred domače hiše v Banjskem polju izginila komaj dveletna Danka Ilić. Deklico ves ta čas iščeta celotna Srbija in tudi del Evrope. Opazili naj bi jo v spremstvu dveh Romunk na Dunaju, podatek policija še preverja, njeno fotografijo in obvestilo o iskanju je na družbenem omrežju objavila tudi črnogorska policija.

Policijska preiskava, med katero so zasegli tudi mobilnik dekličine mame, je včeraj po poročanju srbskega spletnega časnika Informer razkrila, da je Ivana Ilić tik pred Dankinim izginotjem na spletu iskala mejne prehode med Srbijo in Romunijo ter predpisane kazni za določena kazniva dejanja. Preiskovalci so nato pregledali posnetke nadzornih kamer na mejnem prehodu Kladovo – Turnu-Severin in v enem od avtomobilov, ki so prečkali mejo, opazili ženski, zelo podobni državljankama Romunije, ki naj bi ju opazili tudi na Dunaju, ter deklico, ki bi lahko bila Danka.

26. MARCA je deklica izginila.

Na dogajanje se je včeraj odzvala tudi dekličina mama, ki je pred tem v javnosti molčala, in dejala, da jo izjemno bolijo ugibanja srbskih medijev, da naj bi bila prav ona vpletena v Dankino izginotje.

Pri iskanju možem v modrem pomagajo tudi civilisti. FOTO: MUP Srbije

»Držimo se, kolikor je mogoče, samo da se Danka vrne. Čakamo, da bo vsega skupaj konec, in upamo na najboljše, šele nato bova z možem dala izjavo za medije ter odgovorila na vprašanja in ugibanja. Bolijo me vse te špekulacije, vpletanje mene in mojega moža v hčerino izginotje, tudi zato se zdaj ne oglašava,« je dejala Ivana, ki pa ni želela komentirati ugotovitev preiskovalcev. »Zasegli so mi telefon, to je vse, kar bom rekla,« je bila kratka.

Žrtev trgovine z otroki?

Zadnje dni so policisti in prostovoljci brez prestanka prečesavali Dankino domačo vas, do sinoči pa niso našli nobene sledi. V vasi so se pojavile govorice, da jo je odpeljal nekdo, ki njeno družino dobro pozna, najverjetneje sorodnik, je pisal časnik Srbija danas. Policija seveda preučuje vse možnosti, tudi to, da so za ugrabitvijo trgovci z otroki.

Cena otrok iz Srbije in Rusije se giblje okrog 120.000 evrov.

Po besedah nekdanjega načelnika beograjske policije Marka Nicovića dobro organizirani skupini takega zločina ne bi bilo težko izpeljati: »Deklico so najbrž dlje opazovali in zanjo predhodno uredili dokumente z lažnim imenom, nato pa so jo zgrabili in odpeljali iz Srbije po kateri od poti, ki jih uporabljajo migranti.«

Da Danke najbrž ni več v Srbiji, se strinja tudi strokovnjak za varnost Ratomir Antonović: »Da so jo po kateri od ilegalnih poti odpeljali iz domovine, sem prepričan 99-odstotno. Za njenim izginotjem pa je najverjetneje dobro organizirana skupina, ki se ukvarja s trgovino z otroki, ta posel zadnja leta cveti.« Kot je pojasnila Aleksandra Urošević iz Unitas fonda, so med najbolj zaželenimi prav otroci iz Srbije in Rusije, njihova cena se giblje okrog 120.000 evrov.